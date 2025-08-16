Спартакиада СМИ объединяет всех, кто работает в нашей индустрии – Перцов

В центре олимпийской подготовки «Стайки» проходит республиканская спартакиада среди работников СМИ. Сотни журналистов со всей страны, представители Министерства информации приехали, чтобы продемонстрировать острый ум, смекалку, скорость и ловкость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Это действительно мероприятие, которое, во-первых, объединяет всех, кто работает в нашей индустрии. Люди, которые выходят на эти старты, становятся примером и для своих коллег, которые приходят за них поболеть. Эта общая команда медиаиндустрии, она объединяется.

Ну и во-вторых, самое замечательное, что ваши любимые читатели, зрители и слушатели видят вас, своих кумиров, на этой эстафете и понимают, что физкультурой и спортом может заниматься не только спортсмен из спорта высоких достижений, но и простой журналист, который, в общем-то, основную часть своей работы проводит с микрофоном или за компьютером, а выходит и показывает неплохие результаты.

Значит, можно и вашему читателю, зрителю или слушателю встать с дивана, выйти на спортивную площадку, благо у нас в стране созданы все условия заниматься физкультурой.