Спартакиада СМИ объединяет всех, кто работает в нашей индустрии – Перцов
В центре олимпийской подготовки «Стайки» проходит республиканская спартакиада среди работников СМИ. Сотни журналистов со всей страны, представители Министерства информации приехали, чтобы продемонстрировать острый ум, смекалку, скорость и ловкость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Это действительно мероприятие, которое, во-первых, объединяет всех, кто работает в нашей индустрии. Люди, которые выходят на эти старты, становятся примером и для своих коллег, которые приходят за них поболеть. Эта общая команда медиаиндустрии, она объединяется.
Ну и во-вторых, самое замечательное, что ваши любимые читатели, зрители и слушатели видят вас, своих кумиров, на этой эстафете и понимают, что физкультурой и спортом может заниматься не только спортсмен из спорта высоких достижений, но и простой журналист, который, в общем-то, основную часть своей работы проводит с микрофоном или за компьютером, а выходит и показывает неплохие результаты.
Значит, можно и вашему читателю, зрителю или слушателю встать с дивана, выйти на спортивную площадку, благо у нас в стране созданы все условия заниматься физкультурой.
Виды спорта традиционные: легкоатлетический кросс, дартс, настольный теннис. Не забыты и командные дисциплины: мини-футбол и волейбол.
Марат Марков, министр информации Беларуси:
Мы действительно собираемся не для того, чтобы здесь выигрывать первые места, пятые или десятые. Вопрос заключается в том, чтобы собраться вместе. Не просто друг на друга посмотреть, а пообщаться. В этой неформальной обстановке, мне кажется, налаживаются самые лучшие связи.
Не только между журналистами, но и руководители смотрят на своих подчиненных, вы сами смотрите на своих руководителей и понимаете прекрасно, кто и что из них может сделать не только в кабинете с ручкой и так далее. Потому что, согласитесь, когда кто-то проявляет себя на спортивных соревнованиях, это добавляет ему немножко уважения.
Борется за звание лучших на спортивной арене и команда нашего телеканала. На состязание отправились 26 человек и внушительный десант болельщиков.