«Заставляем трепетать не только преступников». Бойцы «Алмаза» стали первыми на международных соревнованиях по стрельбе

Новости Беларуси. Спецподразделение по борьбе с терроризмом «Алмаз» стало победителем международных соревнований по стрельбе из боевого оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие принимали 24 команды из разных силовых ведомств. Любая осечка или промах могли решающим образом сказаться на результате. Многие элементы были смоделированы на основе реальных операций спецназа. Подробности в материале Кристины Сущени.

Кристина Сущеня, корреспондент:

Они не маршируют на парадах. Большинство спецопераций с их участием не афишируются. И награждают сотрудников спецподразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз» вдали от вспышек фотокамер. Но сегодня мы все же расскажем. Отряд антитеррора вновь стал лучшим на международных соревнованиях.

Всероссийские соревнования по стрельбе из боевого оружия 6.0. 24 команды сражаются за звание сильнейшей. На огневом рубеже – дух соперничества. И случайных участников на соревнованиях такого уровня уж точно не бывает.

Сотрудник спецподразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз» МВД Беларуси:

Когда «Алмаз» выступает на соревнованиях, такая уже традиция (не знаю, как это назвать) – заставляем трепетать не только преступников в повседневной жизни, но и соперников. Назову их так, хотя это и не соперники, это наши братья, с которыми мы тесно связаны. Но когда мы присутствуем на соревнованиях, люди чуть-чуть мягко волнуются, и для нас это очень отрадно.

И в деле не просто спортивный интерес, а скорее слаженная командная работа. Соревнования проходят в два этапа. Сперва каждый сам за себя, и фраза «один в поле не воин» точно не про этот случай. Второй этап – под девизом «один за всех и все за одного». Интересно, что упражнения выполняют и днем, и ночью.

Сотрудник спецподразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз» МВД Беларуси:

Запомнилось это упражнение ночное, там нужно было показать максимальную сплоченность всей группы, всего отдела. К примеру, снайпер должен был на подступах к дислокации бандформирований ликвидировать дозор, после чего дается команда уже основной группе для зачистки данной местности.

При этом все ситуации смоделированы на основе реальных операций, и секундный момент, осечка могли тут же сказаться на результате.

Сотрудник спецподразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз» МВД Беларуси:

Так получилось, что мы результата до последнего не знали. То есть это было восемь упражнений – четыре дневных и четыре ночных. Такой формат соревнований был, что до последнего сохранялась соревновательная интрига. В последний день, когда мы увидели реальный отрыв от второго места, было приятно.

Отряд антитеррора стал победителем соревнований. У наших бойцов первое место. А секрет успеха – в упорстве и, конечно, сплоченности.

Сотрудник спецподразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз» МВД Беларуси:

Каждый участник, кто был задействован в этом мероприятии, начиная от человека, который подготавливал команду, и заканчивая крайним, рядовым бойцом, который участвовал, внес огромный вклад в единую победу. Даже нельзя выделить никого из этой команды, потому что мы – единое целое.

Тем, кто выполняет весь спектр опасных задач, в 2021 году исполнилось 30 лет. Кстати, сегодня международные эксперты оценивают «Алмаз» как одно из ведущих антитеррористических подразделений Европы.

Сразу вспоминается случай, как три года назад мужчина взял в заложники девушку. Несколько часов средства массовой информации следили за развитием событий. Вооруженный ножом мужчина удерживал девушку в отделении банка в Заславле, вел себя неадекватно и отказывался сложить оружие. Спустя два часа безуспешных переговоров приняли решение: выход – силовая операция. Бойцы спецподразделения «Алмаз» спасли девушку, она не пострадала.