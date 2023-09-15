Какой была жизнь минчан в XIX веке? Прогулялись по самым популярным улицам того времени

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Макаревич, ведущая:

Первобытно-общинный строй позади. На дворе начало XIX века, а я в самом популярном месте тех лет – улице Койдановской. Загляну-ка в пекарню, говорят, там продают лучшие булочки в городе, аромат потрясающий! А вы пока попробуйте угадать, как называется эта улица сегодня. Среди оживленных проспектов, зеркальных высоток и ярких билбордов в Минске есть уникальные места, которые сохранили облик прошлых столетий.

Оксана Жукова, заведующая отделом научно-просветительской работы Музея истории города Минска:

Мы в очень интересном месте, историческом центре. Соборная площадь – сегодня это площадь Свободы – интересна тем, что в конце XIX – начале XX века на нее выходило девять улиц. Мы сейчас на одной из них – это улица Койдановская, сегодня хорошо известная горожанам, как улица Революционная. Улица Койдановская получила название от направления на город Койданово, теперь это город Дзержинск.

До XVI века здесь были лишь деревянные дома. Но многочисленные пожары изменили ход истории. Так, у Койдановской и появился свой, особенный стиль. Увидеть невероятные шедевры архитектуры предлагаем и вам. Шагаем по разноцветной брусчатке и знакомимся с первым свидетелем ушедшей эпохи.

Оксана Жукова:

Дом по улице Революционная, 10 известен горожанам, как дом Вендорфа. В начале XX века здесь находился склад фруктов, мануфактурные магазины и переплетная мастерская. Это все было на первых этажах, а выше были жилые помещения. Сам дом был восстановлен после большого пожара 1881 года в том виде, в каком был. Поэтому он и привлекает всех своими необычными архитектурными украшениями.

Симметричный фасад, резные балконы и арка. Дом под номером 14 – жемчужина классицизма. Этим зданием владели минские мещане Левины. А в 1850-х в этих стенах жил и работал знаменитый белорусский писатель Винцент Дунин-Марцинкевич. Оксана Жукова:

О том, что минчане стремились к знаниям не только сегодня, но и в XIX веке, свидетельствует дом напротив, поскольку именно здесь размещалась частная гимназия Реймана, которая в 1913 году переехала на улицу Михайловскую (сегодня улица Кирова). Всем прекрасно известный кирпичный красный дом. После 1913 года здесь размещалось Минское городское начальное училище. А в цокольном этаже находились лавки и пекарня. Так что здесь всегда вкусно пахло булочками и разными вкусностями.

К началу XX века улица Койдановская уже была шумным, многолюдным деловым центром. Здесь трудились не только писатели, ремесленники, ученые, но и талантливые медики, среди которых – хирурги братья Шапро. Оксана Жукова:

По Койдановской, 15 находился кабинет Моисея Наумовича. У него первым в городе появился рентгеновский аппарат. Поэтому, читая документы 1911 года на II съезде врачей Минска, он представил пациента, которому вылечил кожную опухоль за четыре сеанса рентгеновского облучения. Но сами врачи еще не знали, что это достаточно опасно для их собственного здоровья, поскольку он пациента придерживал рукой, и у него был ожог руки, который он потом лечил. Уютные мастерские, семейные пекарни, здравницы – украшение столицы, которое всегда магнитом притягивало сотни туристов. А роскошные гостиницы с радостью принимали новых постояльцев.

Оксана Жукова:

Это гостиница «Ливадия» – Прикопского, Нововаршавская и Купеческая. По мою левую руку находится здание, в котором когда-то размещалась гостиница «Ливадия». Восхищала гостей города и абсолютная чистота здешних мест. Мусорить было запрещено, иначе – штраф.

Оксана Жукова:

Если не убирались улицы, мостовые, дворики, то штрафовали горожан, которые должны были наводить порядок. Например, мог быть штраф на 50 рублей и арест на две недели либо 25 рублей и арест на неделю. Кроме того, если нарушалось спокойствие горожан громкими спорами, тоже был штраф, в этом случае штрафовалась и одна, и вторая сторона. Не выяснялось, кто прав и виноват.

И какая улочка начала XIX века могла обойтись без маленьких двориков?! Каждый – со своим шармом и настроением. Входные арки тоже на любой вкус и цвет, архитекторы постарались на славу. Сегодня это пространство буквально пропитано творчеством! Здесь собираются дизайнеры, художники, фотографы и другая креативная молодежь.

Оксана Жукова:

Минск второй половины XIX – начала XX века – это очень динамично развивающийся город. Это появление новых магазинов, новые гостиницы, открытие водопровода, новой телефонной и электрической сети. Например, у Моисея Наумовича Шапиро телефон был 669, а у его брата – 460. Это говорит о том, как развивалась сеть. Далее – открытие первого общественного транспорта и первой публичной библиотеки, первого театра в Минске, городского театра. Открытие парков, скверов. Это город, который манил и притягивал всех.