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Какими правилами пользуются белорусские лесники при сборе берёзового сока?

19 апреля 2018 15:37
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Новости Беларуси. Лесхозы Минской области продолжают сезон заготовки березового сока, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Какими правилами пользуются белорусские лесники при сборе берёзового сока?-1

В 2018 году снега в лесах было достаточно, поэтому натурпродукта будет больше, чем в 2017 году. Так, в Старобинском лесхозе планируют собрать около 300 тонн полезного напитка.

Какими правилами пользуются белорусские лесники при сборе берёзового сока?-4

Но не забывают и о здоровье деревьев. Для сбора сока используются только взрослые березы. К тому же, у лесников есть свои особые правила.

Какими правилами пользуются белорусские лесники при сборе берёзового сока?-7

Антон Романовский, лесничий Сковшинского  лесничества ГЛХУ «Старобинский лесхоз»:
После того, как заканчивается сезон заготовки сока, производится замазка отверстий глиной, для того, чтобы дерево не страдало от паразитов, грибов, чтобы оно дальше продолжило своё существование.

Какими правилами пользуются белорусские лесники при сборе берёзового сока?-10

Заготовленный березовый сок поступает на предприятия, а также реализуется населению. Добывать березовый сок жители могут и сами. Для этого нужно получить специальное разрешение в лесхозе. Сам документ – бесплатный. А вот за незаконную заготовку можно получить штраф.

# общество # Фотофакт # Березовый сок # Антон Романовский

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