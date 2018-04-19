Какими правилами пользуются белорусские лесники при сборе берёзового сока?

Новости Беларуси. Лесхозы Минской области продолжают сезон заготовки березового сока, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В 2018 году снега в лесах было достаточно, поэтому натурпродукта будет больше, чем в 2017 году. Так, в Старобинском лесхозе планируют собрать около 300 тонн полезного напитка.

Но не забывают и о здоровье деревьев. Для сбора сока используются только взрослые березы. К тому же, у лесников есть свои особые правила.

Антон Романовский, лесничий Сковшинского лесничества ГЛХУ «Старобинский лесхоз»:

После того, как заканчивается сезон заготовки сока, производится замазка отверстий глиной, для того, чтобы дерево не страдало от паразитов, грибов, чтобы оно дальше продолжило своё существование.