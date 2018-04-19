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«Эти люди – достояние нашей страны». Кого и за что наградили премиями «Человек года Минщины-2017»

19 апреля 2018 15:31
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Новости Беларуси. Профессионалы с большой буквы. В Молодечно назвали победителей премии облисполкома «Человек года Минщины-2017», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

«Эти люди – достояние нашей страны». Кого и за что наградили премиями «Человек года Минщины-2017»-1

Среди лучших – 20 жителей центрального региона. Отметили передовиков и в сфере сельского хозяйства, и тех, кто работает в культуре, или каждый день бережет наш покой.

Подробнее – в видеоматериале

«Эти люди – достояние нашей страны». Кого и за что наградили премиями «Человек года Минщины-2017»-4

# общество # Премии правительства Беларуси # Фотофакт # Анатолий Исаченко

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