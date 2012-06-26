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Каким будет молодежно-спортивное шествие в День Независимости?

26 июня 2012 10:18
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Новости Беларуси, Минск. Тридцатым летним Олимпийским играм в Лондоне посвящено молодежно-спортивное шествие в День Независимости 3 июля.

Одиннадцать эпизодов под отечественные мелодии и яркие ритмы самбы и румбы. Что особо символично в год, когда Беларусь сделала еще один шаг к сближению с Латинской Америкой.

Вячеслав Панин, главный режиссер молодежно-спортивного шествия:
Впервые покажем конный спорт, водные виды спорта. И традиционную вазу увидите — в последние годы ее не было, но решили вернуть — около 400 студенток университета спорта задействовано в ней.

3.5 тысячи спортсменов — студентов столичных колледжей и ВУЗов. Организаторы обещают: за тридцать пять минут зрители увидят и спорт, и театр, и даже цирк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже 30 июня участники шествия из футбольного манежа переместятся к стеле для генеральной репетиции перед своим главным выходом в День независимости.

# общество # Фотофакт # Парад в Минске 3 июля 2012 # День Независимости 3 июля в Беларуси

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