Каким будет Центр технического творчества детей и молодёжи. Обсудят в ток-шоу «Большой город»
В Минске появится Центр технического творчества детей и молодежи. Он разместится в здании бывшего автовокзала «Восточный», который сейчас переживает масштабную реконструкцию. Каким оборудованием оснастят новое пространство? Сколько ребят смогут воплощать здесь свои идеи и какие возможности откроются перед юными «кулибиными»? Об этом говорили с гостями ток-шоу «Большой город».
Дети создают будущее своими руками. Для юных программистов, разработчиков и ученых в столице строится Центр технического творчества. Проект создается по поручению президента, внесен в инвестпрограмму Минска и подарит уникальные возможности для всех, кто увлекается прикладной наукой.
Он умеет распознавать лица, даже кто приходит, отвечать различными вариациями на один и тот же вопрос.
Около 7 тысяч ребят получат возможность окунуться в мир современных технологий в новом Центре технического творчества детей и молодежи.
На компьютере ты сделал модель, а потом ты берешь, печатаешь…
– Сразу видно увлеченного человека.
И каких успехов уже добились юные белорусские изобретатели на международных конкурсах и выставках.
В Москве очень интересовались. Там была очередь.
Ток-шоу «Большой город». Инновационное будущее Беларуси. Смотрите 23 февраля в 10.00.