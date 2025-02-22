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Каким будет Центр технического творчества детей и молодёжи. Обсудят в ток-шоу «Большой город»

22 февраля 2025 13:44
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В Минске появится Центр технического творчества детей и молодежи. Он разместится в здании бывшего автовокзала «Восточный», который сейчас переживает масштабную реконструкцию. Каким оборудованием оснастят новое пространство? Сколько ребят смогут воплощать здесь свои идеи и какие возможности откроются перед юными «кулибиными»? Об этом говорили с гостями ток-шоу «Большой город».

Каким будет Центр технического творчества детей и молодёжи. Обсудят в ток-шоу «Большой город»-2

Дети создают будущее своими руками. Для юных программистов, разработчиков и ученых в столице строится Центр технического творчества. Проект создается по поручению президента, внесен в инвестпрограмму Минска и подарит уникальные возможности для всех, кто увлекается прикладной наукой.

Каким будет Центр технического творчества детей и молодёжи. Обсудят в ток-шоу «Большой город»-4

Он умеет распознавать лица, даже кто приходит, отвечать различными вариациями на один и тот же вопрос.

Около 7 тысяч ребят получат возможность окунуться в мир современных технологий в новом Центре технического творчества детей и молодежи.

Каким будет Центр технического творчества детей и молодёжи. Обсудят в ток-шоу «Большой город»-6

На компьютере ты сделал модель, а потом ты берешь, печатаешь…
– Сразу видно увлеченного человека. 

И каких успехов уже добились юные белорусские изобретатели на международных конкурсах и выставках.

Каким будет Центр технического творчества детей и молодёжи. Обсудят в ток-шоу «Большой город»-8

В Москве очень интересовались. Там была очередь. 

Ток-шоу «Большой город». Инновационное будущее Беларуси. Смотрите 23 февраля в 10.00.

# Технологии # Дети # Информационные технологии # Молодежь Беларуси # Государственная политика в области образования

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