Каким будет Центр технического творчества детей и молодёжи. Обсудят в ток-шоу «Большой город»

В Минске появится Центр технического творчества детей и молодежи. Он разместится в здании бывшего автовокзала «Восточный», который сейчас переживает масштабную реконструкцию. Каким оборудованием оснастят новое пространство? Сколько ребят смогут воплощать здесь свои идеи и какие возможности откроются перед юными «кулибиными»? Об этом говорили с гостями ток-шоу «Большой город».

Дети создают будущее своими руками. Для юных программистов, разработчиков и ученых в столице строится Центр технического творчества. Проект создается по поручению президента, внесен в инвестпрограмму Минска и подарит уникальные возможности для всех, кто увлекается прикладной наукой.

Он умеет распознавать лица, даже кто приходит, отвечать различными вариациями на один и тот же вопрос.

Около 7 тысяч ребят получат возможность окунуться в мир современных технологий в новом Центре технического творчества детей и молодежи.