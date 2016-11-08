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Общественное обсуждение застройки квартала Московская – Цеткин – Кальварийская проходит с 1 по 25 ноября

08 ноября 2016 18:23
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Новости Беларуси. 58 гектаров земли Московского района в центре столицы – на пороге глобальных градостроительных перемен. Началось общественное обсуждение проектируемой застройки в границах улиц Московской – Клары Цеткин – Кальварийской – Железной дороги Минск-Молодечно.

Здесь запланировано строительство многофункциональных комплексов, объектов питания, административных зданий.

Архитекторы убеждены: у этой территории высокий потенциал. Это выгодное местоположение, отличные транспортные связи и, соответственно, доступность к рабочим местам.

К слову, первые предложения по застройки этой территории поступали ещё в 2006 году.

Попытка очередных преобразований произошла спустя десятилетие. Хочется верить, что на этот раз архитекторы совместно с минчанами найдут оптимальный вариант застройки ценной земли в центре города.

Ирина Гайсенок, ответственный исполнитель объекта УП «Минскградо»:
Изучив всю территорию и построечный фонд, мы пришли к выводу, что территория требует значительной переработки, изменения функций. Появилась трамвайная ветка, которая была заложена генеральным планом города. Она заложена по всему городу Минску.

Так же вдоль территории проходит третья ветка метрополитена и строится станция метро «Площадь Богушевича».

# общество # План застройки Минска и Минской области # Фотофакт # Ирина Гайсенок

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