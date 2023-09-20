Прямой эфир

Каких собак выбирают для службы в таможне? Узнали у кинолога и познакомились с лучшими пушистыми охранниками

20 сентября 2023 08:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Беларуси отмечается день таможенника, с чем мы и поздравляем представители этой службы. Братья наши меньшие вместе с кинологами помогают белорусским таможенникам бороться с беззаконием. Об этом поговорили в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь со старшим инспектором кинологического отдела Минской региональной таможни Александрой Кобец. А еще гостями студии стали собаки Рейна, Ярость и Вини.

Алена Ланская, ведущая:
Расскажите, с какими особенностями вы сталкиваетесь в профессии, связанной с животными? Ведь зачастую сложно их контролировать. Это у нас они тихо сидят. Ярость уже пустила слюну на мою платье.

Каких собак выбирают для службы в таможне? Узнали у кинолога и познакомились с лучшими пушистыми охранниками-1

Александра Кобец, старший инспектор кинологического отдела Минской региональной таможни:
Терпение, потому что работа животными, как и работа с детьми, – это большое-большое терпение. И, конечно же, знания у нас есть. Я всегда пополняю свои знания, то есть я хожу на семинары, в том числе ветеринарные, научные конференции.

Дмитрий Потапович, ведущий:
Какие самые важные навыки в профессии этих важных подопечных?

Какие навыки важны у собак на таможне?

Каких собак выбирают для службы в таможне? Узнали у кинолога и познакомились с лучшими пушистыми охранниками-4

Александра Кобец:
Как я уже говорила, терпение. Им тоже терпение. Мы берем достаточно дружелюбных собачек.

Дмитрий Потапович:
Ярость. Откуда пришло имя? По-моему, здесь надо было Пушистик, Милашка.

Каких собак выбирают для службы в таможне? Узнали у кинолога и познакомились с лучшими пушистыми охранниками-7

Александра Кобец:
Когда рождаются породистые собаки, их клуб собаководства говорит помет назвать на определенную букву. Хозяйка Ярости – выпала буква «Я». Существительных женского рода не сильно-то и много в русском языке. У нее сестра Игуана, Азгуль еще. А она Ярость.

Дмитрий Потапович:
Если ей дать команду «злиться», она сможет свою кличку оправдать?

Александра Кобец:
Да!

Дмитрий Потапович:
А в каком возрасте специалисты начинают работу с будущими охранниками на границе?

С какого возраста кинологи начинают обучать собак?

Каких собак выбирают для службы в таможне? Узнали у кинолога и познакомились с лучшими пушистыми охранниками-10

Александра Кобец:
На самом деле чем раньше, тем лучше. Мы берем щенков примерно от двух месяцев. Мы растим, естественно, их. И можем взять собаку примерно до 2-3 лет. Предыдущую собаку, немецкую овчарку, я взяла в возрасте где-то 2,5 года. И спокойно с ним служила. Он хорошая собака, к сожалению, уже ушел из нашего мира. Да. Он работал с Вини. Вини уже 11 лет, он уже пенсионер, но везде со мной ходит.

Алена Ланская:
Какие породы подходят для тренировки?

Какие породы подходят для службы?

Каких собак выбирают для службы в таможне? Узнали у кинолога и познакомились с лучшими пушистыми охранниками-13

Александра Кобец:
Мы берем овчарок и охотничьих собак. Овчарки – это немецкие, бельгийские, может, даже французские. Это собаки служебных пород. У нас есть в Бресте ротвейлер, когда-то был доберман. Охотничьи породы – спаниели, легавые. Лабрадоры тоже. Достаточно много пород, чтобы они были достаточно дружелюбные, уравновешенные, не боялись новых мест, новых людей, потому что мы работаем везде и всюду с новыми людьми.

И чтобы у них было достаточно крепкое здоровье. И, конечно же, любовь к игре. Мы учим их через игру. Никого не подсаживаем на наркотики, как любят мифы ходить. Все через игру. Чтобы собака работала, нужно, чтобы она очень любила играть.

Алена Ланская:
Кстати, о тренировках. Есть какой-то график тренировок для собак?

У собак тоже есть график. Как часто тренируются животные?

Каких собак выбирают для службы в таможне? Узнали у кинолога и познакомились с лучшими пушистыми охранниками-16

Александра Кобец:
График тренировок такой же, как мы выходим на службу. Может быть два через два или пятидневка. Также у нас есть кафедра кинологии в Институте повышения квалификации таможенных органов. Мы там повышаем квалификацию раз в год точно. На две недели нас забирают.

Дмитрий Потапович:
Какие заслуги уже есть? Выполненные задания на счету этих охранников.

Александра Кобец:
Достаточно много. Последнее задержание было где-то неделю назад.

Алена Ланская:
Кто из них выделился?

Каких собак выбирают для службы в таможне? Узнали у кинолога и познакомились с лучшими пушистыми охранниками-19

Александра Кобец:
Выделилась Ярость. Яра молодая, но уже выиграла два соревнования. Лучшая собака в Беларуси по поиску наркотиков два раза подряд. Яра у нас выделяется.

Дмитрий Потапович:
Так сразу и не скажешь, что это серьезные охранники. Они такие милые, хочется погладить. А когда есть команда, они выполняют все сразу.

Александра Кобец:
Да.

В каком возрасте собаки заканчивают карьеру и где живут после выхода на пенсию?

Каких собак выбирают для службы в таможне? Узнали у кинолога и познакомились с лучшими пушистыми охранниками-22

Дмитрий Потапович:
В каком возрасте они заканчивают свою карьеру?

Алена Ланская:
И что их ждет потом?

Каких собак выбирают для службы в таможне? Узнали у кинолога и познакомились с лучшими пушистыми охранниками-25

Александра Кобец:
В среднем где-то в восемь лет. Если собака по здоровью может пройти и дальше, то она идет дальше. Списывать собаку просто потому, что ей исполнилось восемь лет, нецелесообразно. Если здоровье позволяет, она продолжает дальше. Дальше ее забирает кинолог домой. Бывает, отдают в семью. Они дальше живут, сколько им предназначено, и радуются пенсии. Вини тоже на пенсии, но со мной ездит. Потому что ему это очень нравится. Он всю жизнь ездил, и оставлять его дома – он не хочет. Я же везде был – возьмите меня с собой.

# Таможня Беларуси # общество # Алёна Ланская # Дмитрий Потапович # Александра Кобец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске обсудили подготовку к отопительному сезону
20 сентября 2023 08:21

В Минске обсудили подготовку к отопительному сезону

Дзиодзина: сколько бы ни пыталась Беларусь наладить отношения с Польшей, там это расценивают как слабость
20 сентября 2023 08:10

Дзиодзина: сколько бы ни пыталась Беларусь наладить отношения с Польшей, там это расценивают как слабость

В Беларуси будут прививать от гриппа тремя препаратами
20 сентября 2023 07:40

В Беларуси будут прививать от гриппа тремя препаратами