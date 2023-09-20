Каких собак выбирают для службы в таможне? Узнали у кинолога и познакомились с лучшими пушистыми охранниками
В Беларуси отмечается день таможенника, с чем мы и поздравляем представители этой службы. Братья наши меньшие вместе с кинологами помогают белорусским таможенникам бороться с беззаконием. Об этом поговорили в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь со старшим инспектором кинологического отдела Минской региональной таможни Александрой Кобец. А еще гостями студии стали собаки Рейна, Ярость и Вини.
Алена Ланская, ведущая:
Расскажите, с какими особенностями вы сталкиваетесь в профессии, связанной с животными? Ведь зачастую сложно их контролировать. Это у нас они тихо сидят. Ярость уже пустила слюну на мою платье.
Александра Кобец, старший инспектор кинологического отдела Минской региональной таможни:
Терпение, потому что работа животными, как и работа с детьми, – это большое-большое терпение. И, конечно же, знания у нас есть. Я всегда пополняю свои знания, то есть я хожу на семинары, в том числе ветеринарные, научные конференции.
Дмитрий Потапович, ведущий:
Какие самые важные навыки в профессии этих важных подопечных?
Какие навыки важны у собак на таможне?
Александра Кобец:
Как я уже говорила, терпение. Им тоже терпение. Мы берем достаточно дружелюбных собачек.
Дмитрий Потапович:
Ярость. Откуда пришло имя? По-моему, здесь надо было Пушистик, Милашка.
Александра Кобец:
Когда рождаются породистые собаки, их клуб собаководства говорит помет назвать на определенную букву. Хозяйка Ярости – выпала буква «Я». Существительных женского рода не сильно-то и много в русском языке. У нее сестра Игуана, Азгуль еще. А она Ярость.
Дмитрий Потапович:
Если ей дать команду «злиться», она сможет свою кличку оправдать?
Александра Кобец:
Да!
Дмитрий Потапович:
А в каком возрасте специалисты начинают работу с будущими охранниками на границе?
С какого возраста кинологи начинают обучать собак?
Александра Кобец:
На самом деле чем раньше, тем лучше. Мы берем щенков примерно от двух месяцев. Мы растим, естественно, их. И можем взять собаку примерно до 2-3 лет. Предыдущую собаку, немецкую овчарку, я взяла в возрасте где-то 2,5 года. И спокойно с ним служила. Он хорошая собака, к сожалению, уже ушел из нашего мира. Да. Он работал с Вини. Вини уже 11 лет, он уже пенсионер, но везде со мной ходит.
Алена Ланская:
Какие породы подходят для тренировки?
Какие породы подходят для службы?
Александра Кобец:
Мы берем овчарок и охотничьих собак. Овчарки – это немецкие, бельгийские, может, даже французские. Это собаки служебных пород. У нас есть в Бресте ротвейлер, когда-то был доберман. Охотничьи породы – спаниели, легавые. Лабрадоры тоже. Достаточно много пород, чтобы они были достаточно дружелюбные, уравновешенные, не боялись новых мест, новых людей, потому что мы работаем везде и всюду с новыми людьми.
И чтобы у них было достаточно крепкое здоровье. И, конечно же, любовь к игре. Мы учим их через игру. Никого не подсаживаем на наркотики, как любят мифы ходить. Все через игру. Чтобы собака работала, нужно, чтобы она очень любила играть.
Алена Ланская:
Кстати, о тренировках. Есть какой-то график тренировок для собак?
У собак тоже есть график. Как часто тренируются животные?
Александра Кобец:
График тренировок такой же, как мы выходим на службу. Может быть два через два или пятидневка. Также у нас есть кафедра кинологии в Институте повышения квалификации таможенных органов. Мы там повышаем квалификацию раз в год точно. На две недели нас забирают.
Дмитрий Потапович:
Какие заслуги уже есть? Выполненные задания на счету этих охранников.
Александра Кобец:
Достаточно много. Последнее задержание было где-то неделю назад.
Алена Ланская:
Кто из них выделился?
Александра Кобец:
Выделилась Ярость. Яра молодая, но уже выиграла два соревнования. Лучшая собака в Беларуси по поиску наркотиков два раза подряд. Яра у нас выделяется.
Дмитрий Потапович:
Так сразу и не скажешь, что это серьезные охранники. Они такие милые, хочется погладить. А когда есть команда, они выполняют все сразу.
Александра Кобец:
Да.
В каком возрасте собаки заканчивают карьеру и где живут после выхода на пенсию?
Дмитрий Потапович:
В каком возрасте они заканчивают свою карьеру?
Алена Ланская:
И что их ждет потом?
Александра Кобец:
В среднем где-то в восемь лет. Если собака по здоровью может пройти и дальше, то она идет дальше. Списывать собаку просто потому, что ей исполнилось восемь лет, нецелесообразно. Если здоровье позволяет, она продолжает дальше. Дальше ее забирает кинолог домой. Бывает, отдают в семью. Они дальше живут, сколько им предназначено, и радуются пенсии. Вини тоже на пенсии, но со мной ездит. Потому что ему это очень нравится. Он всю жизнь ездил, и оставлять его дома – он не хочет. Я же везде был – возьмите меня с собой.