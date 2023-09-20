Каких собак выбирают для службы в таможне? Узнали у кинолога и познакомились с лучшими пушистыми охранниками

В Беларуси отмечается день таможенника, с чем мы и поздравляем представители этой службы. Братья наши меньшие вместе с кинологами помогают белорусским таможенникам бороться с беззаконием. Об этом поговорили в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь со старшим инспектором кинологического отдела Минской региональной таможни Александрой Кобец. А еще гостями студии стали собаки Рейна, Ярость и Вини. Алена Ланская, ведущая:

Расскажите, с какими особенностями вы сталкиваетесь в профессии, связанной с животными? Ведь зачастую сложно их контролировать. Это у нас они тихо сидят. Ярость уже пустила слюну на мою платье.

Александра Кобец, старший инспектор кинологического отдела Минской региональной таможни:

Терпение, потому что работа животными, как и работа с детьми, – это большое-большое терпение. И, конечно же, знания у нас есть. Я всегда пополняю свои знания, то есть я хожу на семинары, в том числе ветеринарные, научные конференции. Дмитрий Потапович, ведущий:

Какие самые важные навыки в профессии этих важных подопечных? Какие навыки важны у собак на таможне?

Александра Кобец:

Как я уже говорила, терпение. Им тоже терпение. Мы берем достаточно дружелюбных собачек. Дмитрий Потапович:

Ярость. Откуда пришло имя? По-моему, здесь надо было Пушистик, Милашка.

Александра Кобец:

Когда рождаются породистые собаки, их клуб собаководства говорит помет назвать на определенную букву. Хозяйка Ярости – выпала буква «Я». Существительных женского рода не сильно-то и много в русском языке. У нее сестра Игуана, Азгуль еще. А она Ярость. Дмитрий Потапович:

Если ей дать команду «злиться», она сможет свою кличку оправдать? Александра Кобец:

Да! Дмитрий Потапович:

А в каком возрасте специалисты начинают работу с будущими охранниками на границе? С какого возраста кинологи начинают обучать собак?

Александра Кобец:

На самом деле чем раньше, тем лучше. Мы берем щенков примерно от двух месяцев. Мы растим, естественно, их. И можем взять собаку примерно до 2-3 лет. Предыдущую собаку, немецкую овчарку, я взяла в возрасте где-то 2,5 года. И спокойно с ним служила. Он хорошая собака, к сожалению, уже ушел из нашего мира. Да. Он работал с Вини. Вини уже 11 лет, он уже пенсионер, но везде со мной ходит. Алена Ланская:

Какие породы подходят для тренировки? Какие породы подходят для службы?

Александра Кобец:

Мы берем овчарок и охотничьих собак. Овчарки – это немецкие, бельгийские, может, даже французские. Это собаки служебных пород. У нас есть в Бресте ротвейлер, когда-то был доберман. Охотничьи породы – спаниели, легавые. Лабрадоры тоже. Достаточно много пород, чтобы они были достаточно дружелюбные, уравновешенные, не боялись новых мест, новых людей, потому что мы работаем везде и всюду с новыми людьми. И чтобы у них было достаточно крепкое здоровье. И, конечно же, любовь к игре. Мы учим их через игру. Никого не подсаживаем на наркотики, как любят мифы ходить. Все через игру. Чтобы собака работала, нужно, чтобы она очень любила играть. Алена Ланская:

Кстати, о тренировках. Есть какой-то график тренировок для собак? У собак тоже есть график. Как часто тренируются животные?

Александра Кобец:

График тренировок такой же, как мы выходим на службу. Может быть два через два или пятидневка. Также у нас есть кафедра кинологии в Институте повышения квалификации таможенных органов. Мы там повышаем квалификацию раз в год точно. На две недели нас забирают. Дмитрий Потапович:

Какие заслуги уже есть? Выполненные задания на счету этих охранников. Александра Кобец:

Достаточно много. Последнее задержание было где-то неделю назад. Алена Ланская:

Кто из них выделился?

Александра Кобец:

Выделилась Ярость. Яра молодая, но уже выиграла два соревнования. Лучшая собака в Беларуси по поиску наркотиков два раза подряд. Яра у нас выделяется. Дмитрий Потапович:

Так сразу и не скажешь, что это серьезные охранники. Они такие милые, хочется погладить. А когда есть команда, они выполняют все сразу. Александра Кобец:

Да. В каком возрасте собаки заканчивают карьеру и где живут после выхода на пенсию?

Дмитрий Потапович:

В каком возрасте они заканчивают свою карьеру? Алена Ланская:

И что их ждет потом?