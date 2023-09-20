В Беларуси будут прививать от гриппа тремя препаратами

Новости Беларуси. Вакцинацию против гриппа в Беларуси в этом сезоне будут проводить тремя препаратами – российского, французского и швейцарского производства. Привить запланировано около 40 % населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежегодно в Беларуси более четырех миллионов человек переносят острые респираторные инфекции, в том числе грипп. Вакцинация против него будет проводиться параллельно с прививками против коронавируса. Медики рекомендуют защитить тех, кто находится в группе риска. Это малыши от шести месяцев до трех лет, дети и взрослые с хроническими заболеваниями, пожилые люди, беременные женщины и медицинские работники.

Кирилл Игнатов, заведующий отделением иммунопрофилактики ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:

Вакцинация против гриппа проводится в нашей стране активно с 2012 года, и на протяжении всего этого периода времени, более 10 лет, она доказала свою эффективность. Все вакцины, которые закупает наша страна, в первую очередь подтверждают свое качество и безопасность. И только после этого поступают для вакцинации нашего населения.