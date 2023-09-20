В Минске обсудили подготовку к отопительному сезону

Новости Беларуси. Подготовку к осенне-зимнему отопительному сезону обсудили в Минске. 99,9 % паспортов готовности оформлены. В настоящее время завершены работы по испытанию и профилактическому ремонту оборудования более 3 000 котельных и 14 тысяч тепловых сетей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выполнен профремонт центральных тепловых пунктов. Готовы к работе котлы и бойлеры. Помимо жилищного фонда, на особом контроле находится подготовка к зиме социальных объектов – школ, детских садов, больниц, поликлиник. В эти учреждения тепло подадут в первую очередь.

Алексей Филанович, начальник отдела энергетики и чрезвычайных ситуаций Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси: Большинство запланированных объемов работ выполнены на 100 %. Сейчас ведется активная работа по завершению получения паспортов готовности как объектов теплоснабжения, так и потребителей.

Андрей Новик, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

На запуск отопления отводится пять суток, еще 10 суток на развоздушивание системы отопления. Поэтому при запуске отопления, если буквально моментально отопительные приборы не стали горячими, не нужно паниковать. Нужно просто оставить заявку в службу «115» для развоздушивания системы отопления работниками эксплуатирующих организаций.

Отметим, что решения о сроках начала отопительного сезона принимаются областными, районными и городскими исполнительными комитетами на основании данных о среднесуточных температурах по областям, а также прогнозов Белгидромета.