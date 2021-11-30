Какие выдержат сильные морозы и будут смотреться стильно? Выбираем варежки и перчатки на зиму

Зимой красота не требует жертв. Без парочки стильных перчаток как без рук. Это ваша визитка, комфорт и здоровье. На прилавках настоящий веер. И если цвет и фасон – дело вкуса, с материалом нужно быть во всеоружии.

На каждый день палочкой-выручалочкой станут модели из кожи козы. Она жесткая, прочная, не «теряет лицо» от сезона к сезону. Если база есть, на смену подойдет эластичная овчина. Она идеально садится на дамские пальчики, славится элегантностью и богатой палитрой, но из-за мягкости со временем растягивается.

Марина Матус, товаровед:

Кожа оленя обладает высокими тепловыми свойствами – это самая теплая кожа, в которой руки не замерзнут. Она даже выдерживает при -30 градусах мороза. Имеет маленькую цветовую гамму, но в носке более удобная.

Валентина Ласточкина, продавец-консультант:

Любителям спортивного стиля и болоньевых пальто образ дополнит комбинированная перчатка. Верх стеганый, внутри комфортный трикотаж. Удобная перчатка для прогулок в парке или с животными – из флиса. Она синтетическая, но хорошо сохраняет тепло.

Начинка также важна. Шерсть, трикотаж, мех – тут уж ориентируетесь, мерзляк или нет. Перчатка должна быть плотной. Никак не тесной. Иначе затрещит по швам, а руки превратятся в льдинку. Найти свой размерчик от 16-го до 22-го легко. Примерять все и сразу не стоит, достаточно измерить обхват кисти без большого пальца. Марина Матус:

Мы видим, что это 19 сантиметров. У девушки длинные пальцы, ей подойдут модели с удлиненными пальцами. Ну вот, мы видим, что у девушки перчатка лежит хорошо. Она идет по пальцам, ладони можете посгибать. Валентина Ласточкина:

Не старайтесь подтянуть пальцы, потому что образуются заломы на перчатке и она смотрится не так красиво. И чтобы не было здесь пустого пространства.

От советов к модному гиду. Классическая кофейно-графитовая гамма найдет себя в любом гардеробчике. Но дизайнеры выставляют ультиматум холодам яркой вспышкой. Блю-электрик, красный с фиолетовым и розовым. Почему бы и нет? Разгонит туманы и снегопады логомания и цепи. Молниеносно красиво.

Елена Турбай, стилист:

Перчатки с шипами либо заклепками будут смотреться брутально, но при этом, если вы будете сочетать это все с какой-то более женственной одеждой, это будет смотреться очень интересно. Также трендом этого сезона являются укороченные перчатки с обрезными пальчиками. Так называемые автоледи. В них, конечно, не согреешься, но смотрятся они очень эффектно под «косуху», в стиле гранж, либо это будет шуба-чебурашка – на контрастах.

Быть перчаткам звездой образа или органично его дополнять – выбирайте сами. Но перекличка с сумкой, принтами не будет лишней. Длинные – безупречная классика. Широкие модно надевать поверх жакета или пальто. Елена Турбай:

Эффектно будет смотреться, если вы поверх перчаток наденете дополнительно браслеты либо кольца. Вы можете надевать часы. Самое основное – обращайте внимание на цвет ремешка, он должен обязательно сочетаться с цветом перчатки. И, конечно, смотрите по цвету металла, чтобы он не выбивался из общей цветовой гаммы.

Какая зима без милых, уютных варежек? Это почти как домашний тедди. Возвращают в детство с Колядками. Особенно хороши они с пуховиками. Бестселлер – шерсть. А если полотно двойное, в лютые морозы ему цены нет. Но чтобы рукавички прослужили подольше и не точила зуб моль, допускается определенный процент эластана, который поможет сохранить форму.