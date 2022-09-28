Архивные фронтовые снимки и факты из белорусско-российской истории. Что можно увидеть на выставках в Гродно?

Новости Беларуси. Архивные фронтовые снимки и информационные стенды с любопытными фактами из белорусско-российской истории. Сразу три выставки открыли в Гродно к Году исторической памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Архивные фронтовые снимки и информационные стенды с любопытными фактами из белорусско-российской истории. Сразу три выставки открыли в Гродно к Году исторической памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первая экспозиция посвящена одной из самых кровавых битв в истории человечества, которая переломила ход Великой Отечественной войны. Ровно 200 дней и ночей продолжалась битва под Сталинградом. Санитар выносит с поля боя раненого, сапер готовит подход для штурма дома, пехота идет в атаку – зрители могут ощутить страшную атмосферу тех дней по уникальным сюжетным фотоснимкам из российского архива.
Еще две экспозиции посвящены белорусскому городу, где находится легендарная крепость-герой – «Брест: 100 лет назад и сегодня» и 350-летию со дня рождения знаменитого императора Петра I.
Павел Морозов, консул-советник Генерального консульства России в Бресте:
Петр I, в принципе, знаковая фигура для Гродно. Или Гродно – знаковая фигура для событий, когда он здесь основал морскую пехоту. А фотографии Бреста – это интересное сочетание старой архитектуры и современного вида строений, которое будет интересно посмотреть, как развивался город, тем более, что 1000-летние города не так часто встречаются. В Беларуси чаще, тем не менее не такое это частое явление.
Эдгар Рец, заведующий культурным центром «Фестивальный»:
Это наш совместный культурный проект вместе с Россотрудничеством, а именно с российским центром науки и культуры в Бресте. Инициатором этих выставок стало Гродненское отделение республиканской общественной организации «Русское общество».
В Гродно намерены продолжить проекты с Россотрудничеством. До конца года планируют представить еще две выставки.