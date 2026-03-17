Какие специальности наиболее востребованы? Узнали в Международном университете «МИТСО»
Весна – время не только цветов и тепла, но и важных решений для тысячи абитуриентов. Кем стать, куда поступать, как не ошибиться и выбрать дело, которым будешь гореть? Выбор профессии – это всегда про поиск себя. Психологи говорят: в подростковом возрасте запускается процесс самоидентификации. Когда человек впервые серьезно спрашивает себя: кто я? Подростку важно выстраивать образовательную траекторию, взрослому – карьерную стратегию. Мир меняется и профессии тоже. Но есть база, от которой стоит отталкиваться.
Екатерина Хмара, профориетоголог, карьерный консультант:
Несколько направлений, на которые стоит обратить внимание. Конечно, все, что касается искусственного интеллекта, стоит изучать. Также необходимо обращать внимание еще на инженерные специальности. Потому что без научных достижений любая страна не может дальше хорошо функционировать и развиваться.
Хайповые профессии – это надстройка над фундаментом. Фундамент классический – инженерные и научные компетенции. Вузы тоже подстраиваются под запросы времени. В Международном университете «МИТСО» делают ставку на специальности, которые нужны экономике прямо сейчас.
Роман Дапиро, проректор Международного университета «МИТСО»:
Сегодня востребованы такие специальности, как логистика, маркетинг, менеджмент. Это правовое обеспечение этих процессов. Если молодому человеку интересно что-либо искать и продвигать – это маркетинг. Если хочется вложить всего себя в то, чтобы максимально бюджетно, но при этом эффективно доставить товар в любую точку мира – то это логистика.
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