Какие птицы живут в Минске и полезна ли для них подкормка?

Тенистые аллеи Ботанического сада. Солнечные блики яркими причудливыми пятнами рассыпались среди деревьев. Теплый ветер приносит нежный аромат первоцветов. Здесь, на залитых солнцем опушках, греются пернатые обитатели сада. Вот, среди ветвей кустарника пролетела лазоревка обыкновенная – одна из самых красивых синиц. Затылок, крылья и хвост у нее голубые – лазоревые. Отсюда и название птицы.

Более приглушенные цвета у гаички буроголовой. В холодную пору года она любит распушать свое серое оперенье, за что в народе получила второе имя – пухляк. Гаичку можно встретить как в городских парках, так и среди жилых кварталов.

В заснеженном Минске не раз привлекали внимание горожан своим ярко-красным опереньем снегири. В холодную пору года эти птицы перебираются поближе к человеку, но с первыми теплыми днями вновь возвращаются в столичные парки и сады.

А это сойка. Нарядную красавицу привлекает разнообразие корма в городских парках. Особенно любит полакомиться птица дубовыми плодами.

В начале мая в городе начнутся соловьиные концерты.

Самые мелодичные певцы порадуют горожан во время ежегодной акции «Соловьиные ночи», которая по традиции пройдет в Ботаническом саду.

Семен Левый, специалист по природоохранным вопросам общественной организации «Ахова птушак бацькаўшчыны»:

Для мая это такое настоящее украшение, потому что эта птица встречается только там, где есть какие-то нетронутые уголки природы. Дело в том, что соловьям обязательно нужен кустарник, чтобы были старые листья, опавшие. Например, в Ботаническом саду есть такие участки. И многие в мае приходят именно сюда послушать этих птиц.

Всего на территории Беларуси обитает около 300 видов пернатых, а в Минске гнездится каждый третий. Некоторые – редкие. Заметить их в городе под силу только специалистам. С приходом весны птицы постепенно возвращаются на родину. Одними из первых навестил город жаворонок.

Семен Левый, специалист по природоохранным вопросам общественной организации «Ахова птушак бацькаўшчыны»:

Их не совсем просто увидеть. Дело в том, что птицы гнездятся на открытых агроландшафтах, сельскохозяйственных полях. И сейчас чаще их можно услышать просто летящими над городом. Есть один вид жаворонков – хохлатый жаворонок. Может, кто-то в Минске его и видел, хотя в последние годы это все реже и реже, потому что хохлатый жаворонок занесен в Красную книгу. Но, что интересно, эти жаворонки у нас зимуют. И они имеют такой очень хорошо заметный большой хохолок.

Стройным клином летят из теплых краев гуси. Многие из них уже облюбовали для ночлега городские водохранилища.

Семен Левый, специалист по природоохранным вопросам общественной организации «Ахова птушак бацькаўшчыны»:

В Беларуси встречается несколько видов. Но большинство из них это те, которые гнездятся гораздо севернее – в тундрах России. У нас гнездится только серый гусь. Все виды гусей, летящие в этот период над городом, конечно же, в Минске не останавливаются, но тем не менее вызывают большой интерес.

Реже на городских водоемах встречается маленькая выпь.

Сегодня она занесена в Красную книгу Беларуси.

Зато городская кряква всем хорошо знакома. В зимний период минчане активно помогают пернатым с питанием. Но полезна ли подкормка для птиц?

Минчане:

Много раз слышала, знаю, что не надо их подкармливать. Но когда здесь все замерзает, они, бедные, с красными лапами здесь ходят. Как-то их очень жалко.

Например, уточек надо. А развелось очень много голубей. Они уже надоедают.

Заходим в магазин, покупаем булку хлеба или батона и идем подкармливаем. А как правильно? Наверное, я не знаю, как правильно их кормить.

Обычно подкармливают птиц хлебом, что вообще нельзя. И хлеб иногда бывает заплесневевшим.

Семен Левый, специалист по природоохранным вопросам общественной организации «Ахова птушак бацькаўшчыны»:

Предлагаемый нами корм практически в 100% случаем неестественен для птиц. Многие приходят на водоемы, особенно зимой, кормят уток батонами. В природе птицы не питаются батонами. Даже будет лучше, если вы подойдете и насыпите им, например, овсяных хлопьев.

Замечены под Минском и белые аисты. В столице эта красивая птица облюбовала район Чижовка, сообщили в программе «Минск и минчане».

На днях прилетит в Минск и скворец обыкновенный. Спешите порадовать гостей скворечниками.

Легко распознать в городе большую синицу. Она привлекает внимание прохожих звонким и протяжным пением. Как и скворцы, эта птица любит гнездиться в искусственных домиках, так называемых синичниках.

Круглый год гнездятся в Минске представители семейства врановых: галки, грачи, вороны, сороки и, конечно же, вороны. Эти шумные пернатые не раз обращали на себя внимание минчан.

Семен Левый, специалист по природоохранным вопросам общественной организации «Ахова птушак бацькаўшчыны»:

У врановых есть одна такая положительная и важная роль. Дело в том, что многие, наверное, замечали, что они всегда стремятся подобрать остатки пищевых продуктов. Тут нам надо понимать, что если мы выгоним грачей и галок, то есть большой шанс, что этими пищевыми остатками будут питаться, наверное, более неприятные для всех серые крысы.

Без этих птиц сложно представить столицу. Когда-то их специально выводили для украшения городов. Самые многочисленные пернатые – сизые голуби.

Минчане:

На окраинах города разводят любители голубей. Чудесная птица.

Голуби красивые бывают сами по себе.

На них смотреть всегда приятно, в любое время года.

Сегодня во всем мире набирает популярность бердвотчинг – в переводе с английского – «наблюдение за птицами».

В Северной Америке уже насчитывается около 80 миллионов поклонников необычного хобби. В Беларуси бердвотчинг только начинает развиваться, но горожане уже сегодня могут похвастаться своими наблюдениями.

Минчане:

Бывают такие с желтеньким синенькие птички, маленькие. У нас делают для них кормушки. Говорят, что это разновидность каких-то синичек.

У нас в прошлом году сороки прямо под окном свили гнездо. Птенцов выводили.

Сейчас много дроздов. В парке особенно. А поют как они! Это же такая красота.

Звонкой вам весны.