Какие профессии оказались самыми популярными на ярмарке вакансий в Минске?

Новости Беларуси. Найдем работу вместе. Более 80 организаций столицы приняли участие в ярмарке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Найдем работу вместе. Более 80 организаций столицы приняли участие в ярмарке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Наниматели предложили рабочие места в промышленности, торговле и общественном питании, строительстве и здравоохранении.
Андрей Лобович, первый заместитель минстра труда и социальной защиты Беларуси:
В 128 регионах проходят такие мероприятия. Мы охватили всю страну. Это возможность, которая позволяет в одном месте свести безработных граждан и нанимателей.
Для удобства желающих трудоустроиться работали семь секций. Одна из них – «Занятость без границ». Здесь предприятия предлагали свободные вакансии для людей с инвалидностью.
Игорь Стрига, директор компании:
Мы делаем особые условия. Мы создаем рабочие места для людей с инвалидностью на дому, если это нужно, если нет возможности выйти из дому. У меня практически нет завышенных требований. Нужна четкая грамотная речь и желание работать.
Соискатели на ярмарке смогли не только узнать о свободных рабочих местах, но и получить консультацию и даже составить запоминающееся резюме.