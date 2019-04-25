Какие профессии оказались самыми популярными на ярмарке вакансий в Минске?

Новости Беларуси. Найдем работу вместе. Более 80 организаций столицы приняли участие в ярмарке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Наниматели предложили рабочие места в промышленности, торговле и общественном питании, строительстве и здравоохранении.

Андрей Лобович, первый заместитель минстра труда и социальной защиты Беларуси:

В 128 регионах проходят такие мероприятия. Мы охватили всю страну. Это возможность, которая позволяет в одном месте свести безработных граждан и нанимателей.

Для удобства желающих трудоустроиться работали семь секций. Одна из них – «Занятость без границ». Здесь предприятия предлагали свободные вакансии для людей с инвалидностью.

Игорь Стрига, директор компании:

Мы делаем особые условия. Мы создаем рабочие места для людей с инвалидностью на дому, если это нужно, если нет возможности выйти из дому. У меня практически нет завышенных требований. Нужна четкая грамотная речь и желание работать.