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К 75-летию освобождения Беларуси. Военный дневник Старобинского района

25 апреля 2019 19:40
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Новости Беларуси. СТВ продолжает серию репортажей, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

К 75-летию освобождения Беларуси. Военный дневник Старобинского района -1

Солигорск – город молодой. Но эти земли в составе тогда еще Старобинского района почувствовали боль войны. Здесь активно боролись с врагом, действовали партизанские бригады. Война прошлась через судьбу каждого белоруса.

Память, которая живет и сегодня, в видеоматериале Анастасии Кончиц.

К 75-летию освобождения Беларуси. Военный дневник Старобинского района -4

К 75-летию освобождения Беларуси. Военный дневник Старобинского района -6

К 75-летию освобождения Беларуси. Военный дневник Старобинского района -8

# Беларусь помнит # общество # Фотофакт

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