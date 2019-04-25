К 75-летию освобождения Беларуси. Военный дневник Старобинского района

Новости Беларуси. СТВ продолжает серию репортажей, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Солигорск – город молодой. Но эти земли в составе тогда еще Старобинского района почувствовали боль войны. Здесь активно боролись с врагом, действовали партизанские бригады. Война прошлась через судьбу каждого белоруса.