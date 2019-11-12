«Комаровку» будут реконструировать 5 лет. Что планируют обновить

Новости Беларуси. Реконструкция Комаровского рынка в самом разгаре. Она пройдет в несколько этапов и завершится через пять лет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здесь появится специальный бокс для сбора и сортировки мусора, откроют новый склад-холодильник. Также на крытом рынке заменят витражи. Они будут открываться автоматически и защитят торговые ряды от палящих солнечных лучей.

В 2019 году на Комаровском рынке установили новую подстанцию, которая позволила улучшить систему вентиляции. Еще прибавилось 50 мест для торговли сезонной продукцией.

Анжела Баранович, начальник службы организации торговли Комаровского рынка:

На Комаровском рынке предназначено для торговли розничной 1812 торговых мест и объектов. Из них 790 торговых мест предназначено для реализации сельскохозяйственной продукции белорусского производства.

Есть возможность предоставления дополнительных торговых мест, это очень актуально в летне-осенний сезон, в период массового созревания плодовоовощной продукции у нас в Беларуси. И до 60 торговых мест мы можем выставлять дополнительно с помощью выносных столов.