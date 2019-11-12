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«Комаровку» будут реконструировать 5 лет. Что планируют обновить

12 ноября 2019 16:58
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Новости Беларуси.  Реконструкция Комаровского рынка в самом разгаре. Она пройдет в несколько этапов и завершится через пять лет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Комаровку» будут реконструировать 5 лет. Что планируют обновить-1

Здесь появится специальный бокс для сбора и сортировки мусора, откроют новый склад-холодильник. Также на крытом рынке заменят витражи. Они будут открываться автоматически и защитят торговые ряды от палящих солнечных лучей.

«Комаровку» будут реконструировать 5 лет. Что планируют обновить-4

В 2019 году на Комаровском рынке установили новую подстанцию, которая позволила улучшить систему вентиляции. Еще прибавилось 50 мест для торговли сезонной продукцией.

«Комаровку» будут реконструировать 5 лет. Что планируют обновить-7

Анжела Баранович, начальник службы организации торговли Комаровского рынка:
На Комаровском рынке предназначено для торговли розничной 1812 торговых мест и объектов. Из них 790 торговых мест предназначено для реализации сельскохозяйственной продукции белорусского производства.

Есть возможность предоставления дополнительных торговых мест, это очень актуально в летне-осенний сезон, в период массового созревания плодовоовощной продукции у нас в Беларуси. И до 60 торговых мест мы можем выставлять дополнительно с помощью выносных столов.

«Комаровку» будут реконструировать 5 лет. Что планируют обновить-10

Уже с 15 ноября здесь можно будет купить новогодние украшения, а в декабре в продаже появятся праздничные елки.

# Торговля в Беларуси # общество # Анжела Баранович # Фотофакт

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