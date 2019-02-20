Какие пластиковые бутылки нельзя использовать повторно? Подскажет чат-бот

Социальную рекламу про раздельный сбор мусора в Интернете оценили уже почти 200 тысяч пользователей, ещё больше внимания пушистые мотиваторы привлекли с голубых экранов. Советам енотов вняли тысячи белорусов: объёмы сырья, получившего вторую жизнь, увеличились в разы.

Анатолий Шагун, начальник управления ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:

Рост значительный, за счёт разных факторов. Здесь и экономический фактор: введение с 2012 года расширенной ответственности производителей, это указ Президента №313, это и развитие инфраструктуры, в том числе системы раздельного сбора, сортировки коммунальных отходов.

И пласт информационный или, как поправляют эксперты, просветительской компании. Ноу-хау Центра экологических решений – чат-бот, подсказывающий, куда выбросить обёртку от шоколада, что делать с остатками еды и даже как распорядиться ненужной одеждой.

Наталья Блыщик, сотрудник Центра экологических решений:

Больше 5 лет консультируем людей по раздельному сбору отходов. Эти вопросы довольно однотипные. Наша команда разработчиков этого приложения просто решила в один момент: давайте мы сделаем такое приложение, где люди сами будут узнавать.

Первый день существования интерактивной платформы ещё не достиг своего экватора, а экологический искусственный интеллект уже ответил на 1 300 животрепещущих вопросов. Кстати, этот помощник выполняет ещё и роль советчика. На первый взгляд, эти бутылки отличаются только формой. А ведь неоднократно наполнять водой или горячим чаем можно далеко не каждую. Дело в том, что некоторые виды пластика выделяют в жидкость химические вещества. Определить степень опасности такой тары помогает специальная маркировка.

Наталья Блыщик:

Пятёрка, и он нам рассказывает: что это за пластик. Это полипропилен. Для чего он подходит, какие продукты можно хранить в полипропилене, и в каком виде этот пластик перерабатывается в нашей стране.

Всё же за прошлый год в Беларуси собрали ни много ни мало 715 000 тонн вторсырья. Львиная доля такого мусора приехала на сортирующие и перерабатывающие заводы из столицы. Полезные для экологии предприятия открывают в Синеокой из года в год. Анатолий Шагун:

Недостаток мощностей по переработке полимеров. В первую очередь, полимеров загрязнённых, поэтому вот этот сектор будет развиваться активно. Пока нет переработки Tetra Pak, упаковки, но в ближайшее время должны появиться несколько объектов, которые будут принимать Tetra Pak на переработку.