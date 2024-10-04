Оказывают медпомощь по 25 направлениям. Побывали в новой несвижской поликлинике

Свыше 15 новых молочно-товарных комплексов, порядка 17 тысяч квадратных метров введенного жилья, модернизация предприятий и открытие значимых социальных объектов. Несвижский район – это не только историческая жемчужина на карте Беларуси, регион славится своими успехами в сельском хозяйстве, медицине, образовании и других сферах. Ежегодно здесь создают необходимую инфраструктуру для жителей малых и больших населенных пунктов. Чем живет и как развивается сегодня Несвижский район? Узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Большое внимание в Несвижском районе уделяют и здравоохранению. Эта сфера постоянно развивается, как и новые возможности в диагностике и лечении. Настоящим подарком и долгожданным событием для несвижан стало открытие поликлиники. Это поистине высокотехнологичное учреждение, способное удовлетворить все запросы пациентов. Мощность объекта – 400 посещений в смену. Здесь оказывают медицинскую помощь по 25 направлениям.

Виктория Праженик, главный врач Несвижской центральной районной больницы:

С открытием поликлиники значительно улучшились условия пребывания наших пациентов, улучшились условия для комфортной работы нашего персонала. Конечно, мы сняли многие вопросы санитарно-эпидемиологического режима. Мы смогли организовать централизацию нашей лабораторной службы, организовать централизацию на базе районной поликлиники стерилизацию всего медицинского инструментария. Также наши диагностические службы расположились в комфортных условиях, чтобы были соблюдены нормы санитарно-эпидемиологического режима.

В поликлинике разделены потоки здоровых и больных пациентов. Открыта клинико-диагностическая лаборатория, где за считанные минуты проводят исследования экстренных анализов. Из новшеств – ПЦР-диагностика.