Как определяются стандарты качества, рассказала Надежда Лазаревич

Сделано в Беларуси. Эту фразу с гордостью говорят жители нашей страны, подразумевая высокое качество продукции. Это бренд, который узнают и выбирают и у нас, и за рубежом. Это повод для гордости за страну. Александр Лукашенко вручил первые в истории суверенной Беларуси государственные знаки качества представителям предприятий, продукция которых удостоена этой высокой оценки. В чем рецепт успеха?

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

В первую очередь, наши потребители. Конечно, мы должны понимать, что если продукт пользуется спросом, тогда, значит, он качествен, востребован, необходим. Ну и конечно же, если касаться более детального изучения, это определенные у нас органы есть, органы стандартизации и качества в том числе. Те показатели, которые требуются для оценки предприятия, они многосторонние, я уже об этом говорила, это экономика и показатели реализации. Но еще раз обращаю внимание и полностью согласна, что, конечно же, качество подтверждают наши люди, потребители. Совместная работа непосредственно сотрудников того или иного предприятия, выпускающего продукцию, в дальнейшем – потребителя, говорит о том, что наш продукт качественный, наш продукт достоин того, чтобы мы его рассматривали на «Знаке качества».