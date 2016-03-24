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Какие налоговые льготы есть у родителей, дети которых получают образование на платной основе?

24 марта 2016 14:22
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Ежедневно на горячую линию телеканала СТВ поступает порядка 40 телефонных обращений. Со всей страны звонят взрослые и дети, рабочие и политики, бизнесмены и пенсионеры. Жалуются на ЖКХ, погоду, дураков, жуликов, хамов. По наиболее интересным жалобам мы снимаем сюжеты. На ряд вопросов мы отвечаем в рубрике «Горячая линия».

Анастасия Зуевская из Гродно интересуется:

Моя дочь поступила в университет на платной основе. Где-то слышала, что теперь у меня есть какие-то налоговые льготы при начислении подоходного налога. Так ли это?

Елена Мойсейчик, юрист:
Это так, Анастасия. Так называемый социальный налоговый вычет предоставляется одному из родителей, если его ребенок получает первое высшее, первое средне-специальное или профессионально-техническое образование в учебном заведении Республики Беларусь на платной основе. Налоговый вычет распространяется на сумму заработка, равную сумме платежа на обучение. Оставшаяся часть дохода облагается налогом в общем порядке.

# общество # Налоги # Государственная политика в области образования # Елена Мойсейчик

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