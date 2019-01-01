Какие надежды на 2019-й возлагают жители Бреста? Опрос на улицах города в первый день года

Новости Беларуси. 1 января позитивное настроение не покидает и жителей Бреста. Здесь гуляния также продолжаются, невзирая на превратности погоды. На этот год брестчане возлагают как никогда большие надежды. Почему? Интересовался корреспондент Петр Бутрим.

Петр Бутрим, СТВ:

2019-й наступил, но не подвел черту под новогодними гуляниями. В Бресте они продолжаются. Все основные праздничные площадки, несмотря на пасмурную погоду, заряжают людей позитивом и сегодня. Размах, конечно, менее масштабный, чем в новогоднюю ночь, но в то же время сам праздник не менее душевный. Здесь, на главной площади города, это чувствуется особенно хорошо.

Надо сказать, что для всех брестчан наступивший год особенный. Ведь именно в 2019-м город перешагнет историческую отметку в 1000 лет. Кстати, логотип миллениума красуется и на главной новогодней елке. До юбилея остаются считанные месяцы. Поэтому на Новый год брестчане возлагают как никогда большие надежды.

Мария Баран, житель Бреста:

Хотелось бы, чтобы у всех здоровье было, мир был на земле, никто не воевал, дети спокойно жили. Чтобы богатое детство было.

Виктор Андросюк, житель Жабинки:

Для меня этот год последний в школе, поступление. Хочу, чтобы моя мечта сбылась, куда поступить. И пожелаю одноклассникам, чтобы их мечты сбылись, куда они хотят поступить. Ближе к вечеру в городе зажгли и всю иллюминацию. Брест засверкал и превратился в настоящую сказку. Над проезжей частью дорог включили праздничные растяжки. Светящиеся арт-объекты рядом с елкой – карета, шары, селфи-зоны в виде подарков – притягивают к себе любителей фото.

В первый день нового года брестчане по традиции выходят на улицы целыми семьями.

Инна Мальчук, житель Бреста:

Положительные эмоции. Всё хорошо. Я взрослый человек, но такие эмоции... Я довольна, у меня настроение. Всё прекрасно, жизнь прекрасна. Всех с Новым годом!

Раиса Кулеш, житель Бреста:

Молодое поколение пришло с нами. И бабушки, и мама, и папа – с удовольствием.

Больше всего мне нравятся огоньки. Они яркие такие и красивые. Яркие новогодние персонажи веселят публику в режиме нон-стоп и в «Усадьбе Берестейского Деда Мороза».