Какие надежды на 2019-й возлагают жители Бреста? Опрос на улицах города в первый день года
Новости Беларуси. 1 января позитивное настроение не покидает и жителей Бреста. Здесь гуляния также продолжаются, невзирая на превратности погоды. На этот год брестчане возлагают как никогда большие надежды. Почему? Интересовался корреспондент Петр Бутрим.
Петр Бутрим, СТВ:
2019-й наступил, но не подвел черту под новогодними гуляниями. В Бресте они продолжаются. Все основные праздничные площадки, несмотря на пасмурную погоду, заряжают людей позитивом и сегодня. Размах, конечно, менее масштабный, чем в новогоднюю ночь, но в то же время сам праздник не менее душевный. Здесь, на главной площади города, это чувствуется особенно хорошо.
Надо сказать, что для всех брестчан наступивший год особенный. Ведь именно в 2019-м город перешагнет историческую отметку в 1000 лет. Кстати, логотип миллениума красуется и на главной новогодней елке. До юбилея остаются считанные месяцы. Поэтому на Новый год брестчане возлагают как никогда большие надежды.
Мария Баран, житель Бреста:
Хотелось бы, чтобы у всех здоровье было, мир был на земле, никто не воевал, дети спокойно жили. Чтобы богатое детство было.
Виктор Андросюк, житель Жабинки:
Для меня этот год последний в школе, поступление. Хочу, чтобы моя мечта сбылась, куда поступить. И пожелаю одноклассникам, чтобы их мечты сбылись, куда они хотят поступить.
Ближе к вечеру в городе зажгли и всю иллюминацию. Брест засверкал и превратился в настоящую сказку. Над проезжей частью дорог включили праздничные растяжки. Светящиеся арт-объекты рядом с елкой – карета, шары, селфи-зоны в виде подарков – притягивают к себе любителей фото.
В первый день нового года брестчане по традиции выходят на улицы целыми семьями.
Инна Мальчук, житель Бреста:
Положительные эмоции. Всё хорошо. Я взрослый человек, но такие эмоции... Я довольна, у меня настроение. Всё прекрасно, жизнь прекрасна. Всех с Новым годом!
Раиса Кулеш, житель Бреста:
Молодое поколение пришло с нами. И бабушки, и мама, и папа – с удовольствием.
Больше всего мне нравятся огоньки. Они яркие такие и красивые.
Яркие новогодние персонажи веселят публику в режиме нон-стоп и в «Усадьбе Берестейского Деда Мороза».
В парке развернулось целое представление для детей. Хотя равнодушными не остались и взрослые. Популярностью сегодня пользуются также домики с украшениями, бенгальскими огнями и сувенирами.
Петр Бутрим:
Зимняя сказка с пушистым снегом в первый день 2019 года так и не наступила. С другой стороны, мороз не загоняет людей в теплые дома. Вокруг елки в Бресте продолжают водить хороводы и петь песни. Праздничный новогодний марафон продолжается.