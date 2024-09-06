Дзиодзина: важно понимать существенные детали подачи информации прежде, чем избирать поведение под её влиянием

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
В формате диалоговой площадки «Открытого микрофона» глава государства призвал аккуратнее относиться к истории и описанию тех событий, которые характеризуют тот или иной период или исторически значимую личность. И подчеркивая характерные особенности возможных пересказов о том, что произошло и как это было, Президент отметил, что «историю часто делали под тот момент, в который жили начальники и руководители».
По сути, такие же закономерности оформления информации или мнений происходят и в связи с актуальными событиями в нашем мире. И даже, если взять такую, казалось бы, не самую первостепенную личность для мировой политики, как Павел Дуров, мы можем наблюдать, каким образом его арест французскими властями многие начали комментировать в свою пользу. Например, противники Макрона сделали упор на то, что он потерял политические очки, выступая в качестве наживки, чтобы выманить владельца Telegram во Францию. Так как президентское приглашение обычно означает гарантию безопасности тому, кто должен приехать. В свою очередь Эммануэль Макрон заявил, что не имеет никакого отношения к Дурову, и если его задержали, то это «не было политическим решением». А связано с тем, что правительство Франции защищает интересы граждан, даже на виртуальных площадках. И в подобной интерпретации президент Макрон уже предстает на глазах аудитории не как уронившая свой президентский авторитет наживка, а представитель власти, что защищает принципы справедливости.
Таким образом, на примере особенностей интерпретации одного и того же события мы наблюдаем, как в зависимости от оформления информации можно либо уронить авторитет личности либо поднять его. Именно по этой причине и надо спокойно воспринимать эту действительность, как и рекомендовал белорусский Президент во время «Открытого микрофона».
Алена Дзиодзина:
Подобным образом можно психологически «позаигрывать« и с восприятием личности Дурова. Подавая его либо в качестве героя, что отстаивает конфиденциальность своих пользователей, несмотря на давление, либо в качестве преступника, которого права людей не особо интересуют. Тем временем адекватное восприятие самого факта задержания Дурова продолжает усложняться тем, что часть комментаторов использует событие, чтобы поднять свой авторитет.
Например, Илон Маск принялся критиковать европейские страны за недостаточную свободу слова. Тем самым на психологическом уровне поднимая статус социальной платформы Х как действительно безопасной для выражения мнений. Так что, воспринимая то или иное известие, важно понимать и замечать существенные детали подачи информации прежде, чем избирать поведение под ее влиянием.