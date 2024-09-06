Дзиодзина: важно понимать существенные детали подачи информации прежде, чем избирать поведение под её влиянием

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

В формате диалоговой площадки «Открытого микрофона» глава государства призвал аккуратнее относиться к истории и описанию тех событий, которые характеризуют тот или иной период или исторически значимую личность. И подчеркивая характерные особенности возможных пересказов о том, что произошло и как это было, Президент отметил, что «историю часто делали под тот момент, в который жили начальники и руководители».

По сути, такие же закономерности оформления информации или мнений происходят и в связи с актуальными событиями в нашем мире. И даже, если взять такую, казалось бы, не самую первостепенную личность для мировой политики, как Павел Дуров, мы можем наблюдать, каким образом его арест французскими властями многие начали комментировать в свою пользу. Например, противники Макрона сделали упор на то, что он потерял политические очки, выступая в качестве наживки, чтобы выманить владельца Telegram во Францию. Так как президентское приглашение обычно означает гарантию безопасности тому, кто должен приехать. В свою очередь Эммануэль Макрон заявил, что не имеет никакого отношения к Дурову, и если его задержали, то это «не было политическим решением». А связано с тем, что правительство Франции защищает интересы граждан, даже на виртуальных площадках. И в подобной интерпретации президент Макрон уже предстает на глазах аудитории не как уронившая свой президентский авторитет наживка, а представитель власти, что защищает принципы справедливости.

Таким образом, на примере особенностей интерпретации одного и того же события мы наблюдаем, как в зависимости от оформления информации можно либо уронить авторитет личности либо поднять его. Именно по этой причине и надо спокойно воспринимать эту действительность, как и рекомендовал белорусский Президент во время «Открытого микрофона».