Какие качества помогает развивать игра в шашки? Поговорили с международным гроссмейстером

Игры разума. Древняя и мудрая игра в шашки получила признание народов всех континентов. Сравнительно простые правила, несложный инвентарь и тысяча возможностей для захватывающих комбинаций, красивых задач и этюдов. А еще шашки – это вам не игра случая, а аналитический расчет. Значит – это и средство для развития интеллекта и творчества. Так ли это? Об этом поговорили с гостьей.

В студии «Нового утра» на РТР-Беларусь – Виктория Николаева, второкурсница факультета международных отношений БГУ, международный гроссмейстер.

Юлия Самусенко, ведущая:

Недавно в Одинцово в России прошел чемпионат мира по шашкам, там вы взяли серебро. Расстроились, что не первое место?