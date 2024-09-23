Прямой эфир

Какие качества помогает развивать игра в шашки? Поговорили с международным гроссмейстером

23 сентября 2024 09:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Игры разума. Древняя и мудрая игра в шашки получила признание народов всех континентов. Сравнительно простые правила, несложный инвентарь и тысяча возможностей для захватывающих комбинаций, красивых задач и этюдов. А еще шашки – это вам не игра случая, а аналитический расчет. Значит – это и средство для развития интеллекта и творчества. Так ли это? Об этом поговорили с гостьей.

В студии «Нового утра» на РТР-Беларусь – Виктория Николаева, второкурсница факультета международных отношений БГУ, международный гроссмейстер.

Юлия Самусенко, ведущая:
Недавно в Одинцово в России прошел чемпионат мира по шашкам, там вы взяли серебро. Расстроились, что не первое место?

Какие качества помогает развивать игра в шашки? Поговорили с международным гроссмейстером-2

Виктория Николаева, второкурсница факультета международных отношений БГУ, международный гроссмейстер:
Конечно, расстроилась. По ходу турнира у меня были возможности, где можно было выиграть. Сначала мы играем предварительный этап, после этого играем по системе плей-офф, по результатам предварительного этапа я вышла со второго места. По ходу турнира были партии, в которых я могла выиграть и выйти с первого места… В связи с этим расстроилась немного.

Могу сказать, что шашки помогают развивать некоторые качества, то есть усидчивость, работоспособность, концентрацию внимания. Конечно, шашки помогают и в школе, и в учебе.

Подробности в видео.

# Молодежь Беларуси # Юлия Самусенко # Александр Меженный # Ольга Бурлакова

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: взаимодействие Беларуси и Саудовской Аравии выведено на качественно новый уровень
23 сентября 2024 08:34

Лукашенко: взаимодействие Беларуси и Саудовской Аравии выведено на качественно новый уровень

Как реагируют на кибервызовы в Беларуси? Особенности национальной безопасности обсудят в ток-шоу «По существу»
23 сентября 2024 08:17

Как реагируют на кибервызовы в Беларуси? Особенности национальной безопасности обсудят в ток-шоу «По существу»

В Бресте реконструируют областную библиотеку
23 сентября 2024 07:51

В Бресте реконструируют областную библиотеку