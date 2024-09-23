Лукашенко: взаимодействие Беларуси и Саудовской Аравии выведено на качественно новый уровень

Александр Лукашенко отметил, что за прошедший год взаимодействие Минска и Эр-Рияда вышло на качественно новый уровень. Об этом свидетельствуют рост торговых показателей, активизация контактов во всех отраслях, открытие посольства Беларуси в этой стране.

Президент Беларуси поздравил руководство Саудовской Аравии с Национальным днем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Основываясь на славных традициях предков, сегодня Королевство Саудовская Аравия укрепляет свои позиции в качестве влиятельной страны в мировой и региональной политике, играет важную роль в крупнейших интеграционных объединениях, уверенно создает экономику будущего.

Также Александр Лукашенко заявил о готовности посетить Саудовскую Аравию для обсуждения наиболее актуальных дел и согласования плана дальнейших совместных действий в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.