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В Бресте реконструируют областную библиотеку

23 сентября 2024 07:51
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В Бресте приступили к масштабной реконструкции областной библиотеки имени Максима Горького. Здание 1969 года постройки впервые капитально обновляют как внутри, так и снаружи. В планах – современные хранилища, безбарьерная среда и новаторские решения в дизайне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Зданий библиотек по такому проекту всего три в стране. Весь цокольный этаж занят книжным фондом, а еще три уровня – для работы с читателями. В ходе реконструкции меняют электропроводку, инженерные сети, фасады и кровлю. Кроме того, установят лифт, а также перенесут главный вход – все для удобства посетителей. 

В Бресте реконструируют областную библиотеку-2

Елена Стрижевич, директор Брестской областной библиотеки имени М. Горького:
Областная библиотека является крупнейшим региональным хранением в области и хранит единственный экземпляр всего того, что когда-либо поступало в фонды библиотеки. Плюс у нас есть уникальный архив районных периодических изданий, хронологический охват которых 103 года. И мы единственное учреждение, которое имеет этот архив в таком достаточно полном объеме. И условия, в которых хранились эти уникальные документы, не совсем соответствовали нормам хранения и веянию времени, поэтому было принято решение о полной модернизации. 

В библиотеке появится и реставрационный отдел. Предусмотрено помещение для сканера. Благодаря оцифровке фондов будет пополняться архив Республиканской электронной библиотеки, которая начнет работу в виртуальном пространстве в 2025 году. Завершить все строительные работы планируют до конца 2024-го – к торжествам по случаю 85-летия Брестской области.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # Библиотеки в Беларуси # Елена Стрижевич

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