В Бресте реконструируют областную библиотеку

В Бресте приступили к масштабной реконструкции областной библиотеки имени Максима Горького. Здание 1969 года постройки впервые капитально обновляют как внутри, так и снаружи. В планах – современные хранилища, безбарьерная среда и новаторские решения в дизайне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зданий библиотек по такому проекту всего три в стране. Весь цокольный этаж занят книжным фондом, а еще три уровня – для работы с читателями. В ходе реконструкции меняют электропроводку, инженерные сети, фасады и кровлю. Кроме того, установят лифт, а также перенесут главный вход – все для удобства посетителей.