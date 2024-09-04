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Какие гарантии и выплаты предоставляют молодым специалистам? Рассказали в Дзержинской ЦРБ

04 сентября 2024 11:53
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Медицинские учреждения минского региона пополнились молодыми кадрами. Пришло около 800 врачей и специалистов среднего звена. Сейчас они вливаются в коллектив, адаптируются к новому этапу в их жизни. Амбициозные и полные идей. О перспективах, нюансах и рабочих буднях рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Дзержинск – город прогрессивный и динамично развивающийся. Но самое главное – он приближен к столице. Буквально 30 километров до МКАД. Такой фактор сильно влияет на молодых специалистов при выборе места работы. Вообще укомплектованность кадрами в больнице высокая. Врачами и специалистами среднего звена – свыше 90%.

Какие гарантии и выплаты предоставляют молодым специалистам? Рассказали в Дзержинской ЦРБ-2

Ольга Шведова, заместитель главного врача Дзержинской центральной районной больницы:
У нас развита система наставничества, за каждым молодым специалистом закрепляется наставник из наиболее профессионально подготовленных сотрудников. Как правило, это заведующие структурными подразделениями или старшие медсестры. Составляется план работы с наставником. Наставничество – это не только улучшение профессиональных качеств молодого специалиста, но и моральная поддержка. Это нужно для того, чтобы как можно лучше, безболезненно прошел адаптационный период. 

У нас всем молодым специалистам предоставляется жилье. Это либо общежитие, либо, если человек снимает жилье по договору найма, ему выплачивается частичная компенсация ежемесячная в размере 2 базовых величин. Всем молодым специалистам выплачивается единовременная выплата компенсационная, так называемые подъемные. Заключается контракт на 2 или на 5 лет, это уже по желанию работника. Всем молодым специалистам надбавка по контракту составляет 50 %, это максимальная надбавка, предусмотренная законодательством. 

Подробности в видео.

# Юлия Минич # Здравоохранение Беларуси

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