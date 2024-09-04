Какие гарантии и выплаты предоставляют молодым специалистам? Рассказали в Дзержинской ЦРБ

Медицинские учреждения минского региона пополнились молодыми кадрами. Пришло около 800 врачей и специалистов среднего звена. Сейчас они вливаются в коллектив, адаптируются к новому этапу в их жизни. Амбициозные и полные идей. О перспективах, нюансах и рабочих буднях рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Дзержинск – город прогрессивный и динамично развивающийся. Но самое главное – он приближен к столице. Буквально 30 километров до МКАД. Такой фактор сильно влияет на молодых специалистов при выборе места работы. Вообще укомплектованность кадрами в больнице высокая. Врачами и специалистами среднего звена – свыше 90%.