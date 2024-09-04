Беларусь прощается с легендарным борцом Александром Медведем

Этот человек навсегда останется примером мужества, стойкости и самоотдачи для всех белорусов. В Минске 4 сентября прощаются с легендарным борцом, многократным чемпионом мира и Олимпийских игр, лучшим спортсменом Беларуси XX века Александром Медведем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Траурная церемония проходит в столичном Дворце спорта. Место выбрано не случайно, именно здесь долгие годы проходит масштабный турнир на призы Александра Медведя. Проводить легендарного борца в последний путь пришли близкие, друзья, коллеги, спортсмены из разных стран, представители власти. Одним из первых в зал внесли венок от Президента Беларуси. Его возложил заместитель главы Администрации Президента. Как отметил Владимир Перцов, Александр Медведь самоотверженно работал на благо своей страны, помогал становлению новых поколений спортсменов и навсегда останется примером для молодых атлетов, которые хотят покорить олимпийские вершины. С теплотой Александра Васильевича вспоминают не только белорусы.

Александр Карелин, член Совета Федерации Федерального собрания России, 3-кратный олимпийский чемпион по борьбе:

Мне повезло, что я после Дня Республики Беларусь был 4-го числа у него. Он нас принял, как раз мы с ребятами заехали, попроведывали. Он не смог сдержать себя, подарил мне трофей с такой говорящей надписью «С уважением медведя». Я даже до сих пор не понимаю, как по нему говорить. Потому что для меня подойти к Медведю, задать первому вопрос до сих пор остается. Мы раньше на него смотрели из-за угла.

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси:

Александр Васильевич – легендарная личность для всех. Это эпоха не только борьбы, но эпоха всего спорта, потому что он влюбил в спорт очень большое поколение молодых ребят, которые пришли заниматься здоровым образом в жизни, достигать олимпийских высот.

Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Новость об уходе Александра Васильевича стала настоящим шоком не только для белорусской борьбы, но и для всего мирового спорта. И, несмотря на свой почтенный возраст, он действительно всегда излучал внутреннюю силу духа и уверенность. Думаю, что память о нем еще очень долгое время будет вдохновлять и наших белорусских спортсменов, и многих любителей борьбы на новые свершения и победы.