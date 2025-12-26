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Жительница Гродно купила в «Санте» чупа-чупс и выграла 10 тыс. рублей! Эмоции победительницы

26 декабря 2025 12:50
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Жительница Гродно купила в «Санте» чупа-чупс и выграла 10 тыс. рублей! Эмоции победительницы-1

Александр Стасевич, ведущий:
Как съездить с семьей на отдых за чупа-чупсы? Все просто! Приходите за покупками в магазины «Санта» и сканируйте на кассе карту лояльности.

Александра Каштанова, ведущая:
Именно так и сделала мама в декрете Алина Шемотович из Гродно. Чупа-чупсы для детей принесли выигрыш размером в 10 тысяч рублей в игре от популярного ритейлера.

Жительница Гродно купила в «Санте» чупа-чупс и выграла 10 тыс. рублей! Эмоции победительницы-3

Алина Шемотович, г. Гродно:
Я Шемотович Алина. Мамочка в декрете. Круто! Это не объяснить словами! Раньше я никогда не выигрывала никаких призов.

Александр Меженный, ведущий:
И какой это был товар?

Алина Шемотович:
Чупа-чупс!

Александр Меженный:
Кто любитель сладкого?

Алина Шемотович:
Наши дети.

Александр Меженный:
Я поздравляю вас с победой!

Алина Шемотович:
Спасибо! Первый узнал о выигрыше муж.

Жительница Гродно купила в «Санте» чупа-чупс и выграла 10 тыс. рублей! Эмоции победительницы-5

Вначале не поверил. Потом уже эмоции зашкаливали. Сказал молодец, так держать. Был горд за свою жену.

Алина Шемотович:
Мы думаем, что мы добавим к выигрышу деньги и поедем отдыхать. Я бы пожелала участникам игры, наверное, не стараться особо, ведь когда не ждешь, обязательно победа придет.

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