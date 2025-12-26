Жительница Гродно купила в «Санте» чупа-чупс и выграла 10 тыс. рублей! Эмоции победительницы

Александр Стасевич, ведущий:

Как съездить с семьей на отдых за чупа-чупсы? Все просто! Приходите за покупками в магазины «Санта» и сканируйте на кассе карту лояльности. Александра Каштанова, ведущая:

Именно так и сделала мама в декрете Алина Шемотович из Гродно. Чупа-чупсы для детей принесли выигрыш размером в 10 тысяч рублей в игре от популярного ритейлера.

Алина Шемотович, г. Гродно:

Я Шемотович Алина. Мамочка в декрете. Круто! Это не объяснить словами! Раньше я никогда не выигрывала никаких призов. Александр Меженный, ведущий:

И какой это был товар? Алина Шемотович:

Чупа-чупс! Александр Меженный:

Кто любитель сладкого? Алина Шемотович:

Наши дети. Александр Меженный:

Я поздравляю вас с победой! Алина Шемотович:

Спасибо! Первый узнал о выигрыше муж.