Жительница Гродно купила в «Санте» чупа-чупс и выграла 10 тыс. рублей! Эмоции победительницы
Александр Стасевич, ведущий:
Как съездить с семьей на отдых за чупа-чупсы? Все просто! Приходите за покупками в магазины «Санта» и сканируйте на кассе карту лояльности.
Александра Каштанова, ведущая:
Именно так и сделала мама в декрете Алина Шемотович из Гродно. Чупа-чупсы для детей принесли выигрыш размером в 10 тысяч рублей в игре от популярного ритейлера.
Алина Шемотович, г. Гродно:
Я Шемотович Алина. Мамочка в декрете. Круто! Это не объяснить словами! Раньше я никогда не выигрывала никаких призов.
Александр Меженный, ведущий:
И какой это был товар?
Алина Шемотович:
Чупа-чупс!
Александр Меженный:
Кто любитель сладкого?
Алина Шемотович:
Наши дети.
Александр Меженный:
Я поздравляю вас с победой!
Алина Шемотович:
Спасибо! Первый узнал о выигрыше муж.
Вначале не поверил. Потом уже эмоции зашкаливали. Сказал молодец, так держать. Был горд за свою жену.
Алина Шемотович:
Мы думаем, что мы добавим к выигрышу деньги и поедем отдыхать. Я бы пожелала участникам игры, наверное, не стараться особо, ведь когда не ждешь, обязательно победа придет.
*На правах рекламы.