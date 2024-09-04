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Кыргызстан вводит новые правила пребывания иностранцев

04 сентября 2024 11:33
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Кыргызстан вводит новые правила пребывания иностранцев. Они начнут действовать 5 сентября и затронут белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кыргызстан вводит новые правила пребывания иностранцев-2

Ранее граждане нашей страны, а также России, Казахстана, Таджикистана, Армении, Грузии, Азербайджана и Молдовы могли находиться на территории Кыргызстана полгода с правом дальнейшего продления. Теперь, согласно постановлению Кабмина, регистрироваться и продлевать пребывание нужно через каждые два месяца, если нахождение в Кыргызстане не связано с работой, учебой или предпринимательской деятельностью. 

Что касается граждан государств ЕАЭС, в том числе белорусов, они могут находиться в Кыргызстане без оформления документов суммарно до 90 дней в течение полугода. После этого гости должны будут уехать, а посетить страну вновь смогут не раньше, чем через три месяца.

# ЕАЭС

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