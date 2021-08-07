Какие есть смешные ситуации и что самое сложное в работе ГАИ? Рассказал начальник ОГАИ Центрального РУВД Минска

Влада Родовская:

Меня зовут Влада Родовская, и сегодня с утра пораньше я решила заглянуть на короткий разговор к начальнику отдела ГАИ Центрального района Валерию Валерьевичу Мосенза. Почему вы решили связать свою жизнь именно с этой профессией?

Валерий Мосенза, начальник отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска:

Родственники, близкие, дедушки служили в армии и имели боевые награды в Великой Отечественной войне. Отец военнослужащий. Оба дяди (по маминой и по отцовской линиям) тоже являются представителями силовых ведомств. Влада Родовская:

Как у вас проходит рабочий день? Валерий Мосенза:

К семи утра я прибываю на службу, произвожу инструктаж личного состава, после чего изучаю материалы, которые были составлены экипажами, которые работали в ночь, подвожу итоги работы, после чего осуществляю проведение инструктажей штабных сотрудников. В дальнейшем, в зависимости от какого-либо дня, – совещание с сотрудниками, постановка задач. В течение дня контроль за личным составом осуществляется либо приемы граждан.

Влада Родовская:

Желающих работать в Госавтоинспекции много? Валерий Мосенза:

Присутствуют граждане, которые приходят в Госавтоинспекцию, порой пытаешься выяснить причины, по которым они ее выбрали. К сожалению, у некоторых есть определенные стереотипы. Люди порой не понимают, чем занимается Госавтоинспекция, многие считают, что просто сел в машину и катаешься целый день. Помахал пальчиком – нельзя, махнул жезлом – сразу привлекаешь к административной ответственности, не понимая всей сути работы.

Влада Родовская:

А что является пусковым механизмом появления дорожно-транспортных происшествий? Валерий Мосенза:

Это надо учитывать специфику каждого из районов, областей. У районов, как и в Минске, есть проблематика – это превышение скоростных режимов, нарушение правил дорожного движения самими пешеходами, например, несоблюдение бокового интервала. Часто у нас есть проблематика наездов на пешеходов как по вине самих пешеходов, так и непредоставление преимущества движения пешеходам водителями. Тоже довольно-таки серьезно влияет на данный фактор.

Влада Родовская:

Необходимо ли признавать гироскутеры и самокаты отдельной категорией транспортных средств? Валерий Мосенза:

Мы видим, что данный спортинвентарь порой развивает значительную скорость. Нарушители иногда выезжают на проезжую часть либо двигаются по тротуару со скоростью 60-70 км/ч (умудряются на больших горках). Представляете, с учетом веса человека, не дай бог происходят какие-то столкновения с пешеходом. Мы имели раньше проблематику с велосипедистами, которые ехали с большой скоростью, а здесь скорость значительно выше. Планируется изменение законодательства, рассматриваются, прорабатываются эти вопросы с учетом проблематики, которая возникает сейчас.

Влада Родовская:

Среди автомобилистов (особенно мужчин) бытует мнение, что женщины плохо водят. А так ли на самом деле? По статистике, кто больше нарушает? Валерий Мосенза:

Исходя из статистики, больше мужчины ездят. Но исходя из практической работы, чаще обращаются мужчины. Рассматриваются дела об административных правонарушениях, когда водитель перед началом движения не убедился в безопасности совершения маневра, когда срывает топливораздаточные краны на АЗС. Очень часто мужчины приходят: «Поступил как девушка, поступил так глупо». Хотя, исходя из опыта, очень часто это совершают именно мужчины – не заметили. Девушки как-то более стараются соблюдать правила дорожного движения. Но при этом часто сталкиваюсь с такими смешными ситуациями, когда при совершении того или иного правонарушения (мужчины больше отдают отчет своим действиям, понимая то или иное наказание), некоторые девушки умудряются пояснить: «Ну я же девушка», «блондинка», – очень любят девушки пояснять. Вплоть до смешных ситуаций, исходя из своей практики, когда задерживали девушек в состоянии алкогольного опьянения, они пытались пояснить в ночь с 8 на 9 марта, повредив несколько машин.