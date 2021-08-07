Какие есть смешные ситуации и что самое сложное в работе ГАИ? Рассказал начальник ОГАИ Центрального РУВД Минска

Влада Родовская:
Меня зовут Влада Родовская, и сегодня с утра пораньше я решила заглянуть на короткий разговор к начальнику отдела ГАИ Центрального района Валерию Валерьевичу Мосенза.
Почему вы решили связать свою жизнь именно с этой профессией?
Влада Родовская:
Меня зовут Влада Родовская, и сегодня с утра пораньше я решила заглянуть на короткий разговор к начальнику отдела ГАИ Центрального района Валерию Валерьевичу Мосенза.
Почему вы решили связать свою жизнь именно с этой профессией?
Валерий Мосенза, начальник отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска:
Родственники, близкие, дедушки служили в армии и имели боевые награды в Великой Отечественной войне. Отец военнослужащий. Оба дяди (по маминой и по отцовской линиям) тоже являются представителями силовых ведомств.
Влада Родовская:
Как у вас проходит рабочий день?
Валерий Мосенза:
К семи утра я прибываю на службу, произвожу инструктаж личного состава, после чего изучаю материалы, которые были составлены экипажами, которые работали в ночь, подвожу итоги работы, после чего осуществляю проведение инструктажей штабных сотрудников. В дальнейшем, в зависимости от какого-либо дня, – совещание с сотрудниками, постановка задач. В течение дня контроль за личным составом осуществляется либо приемы граждан.
Влада Родовская:
Желающих работать в Госавтоинспекции много?
Валерий Мосенза:
Присутствуют граждане, которые приходят в Госавтоинспекцию, порой пытаешься выяснить причины, по которым они ее выбрали. К сожалению, у некоторых есть определенные стереотипы. Люди порой не понимают, чем занимается Госавтоинспекция, многие считают, что просто сел в машину и катаешься целый день. Помахал пальчиком – нельзя, махнул жезлом – сразу привлекаешь к административной ответственности, не понимая всей сути работы.
Влада Родовская:
А что является пусковым механизмом появления дорожно-транспортных происшествий?
Валерий Мосенза:
Это надо учитывать специфику каждого из районов, областей. У районов, как и в Минске, есть проблематика – это превышение скоростных режимов, нарушение правил дорожного движения самими пешеходами, например, несоблюдение бокового интервала. Часто у нас есть проблематика наездов на пешеходов как по вине самих пешеходов, так и непредоставление преимущества движения пешеходам водителями. Тоже довольно-таки серьезно влияет на данный фактор.
Влада Родовская:
Необходимо ли признавать гироскутеры и самокаты отдельной категорией транспортных средств?
Валерий Мосенза:
Мы видим, что данный спортинвентарь порой развивает значительную скорость. Нарушители иногда выезжают на проезжую часть либо двигаются по тротуару со скоростью 60-70 км/ч (умудряются на больших горках). Представляете, с учетом веса человека, не дай бог происходят какие-то столкновения с пешеходом. Мы имели раньше проблематику с велосипедистами, которые ехали с большой скоростью, а здесь скорость значительно выше. Планируется изменение законодательства, рассматриваются, прорабатываются эти вопросы с учетом проблематики, которая возникает сейчас.
Влада Родовская:
Среди автомобилистов (особенно мужчин) бытует мнение, что женщины плохо водят. А так ли на самом деле? По статистике, кто больше нарушает?
Валерий Мосенза:
Исходя из статистики, больше мужчины ездят. Но исходя из практической работы, чаще обращаются мужчины. Рассматриваются дела об административных правонарушениях, когда водитель перед началом движения не убедился в безопасности совершения маневра, когда срывает топливораздаточные краны на АЗС. Очень часто мужчины приходят: «Поступил как девушка, поступил так глупо». Хотя, исходя из опыта, очень часто это совершают именно мужчины – не заметили. Девушки как-то более стараются соблюдать правила дорожного движения. Но при этом часто сталкиваюсь с такими смешными ситуациями, когда при совершении того или иного правонарушения (мужчины больше отдают отчет своим действиям, понимая то или иное наказание), некоторые девушки умудряются пояснить: «Ну я же девушка», «блондинка», – очень любят девушки пояснять. Вплоть до смешных ситуаций, исходя из своей практики, когда задерживали девушек в состоянии алкогольного опьянения, они пытались пояснить в ночь с 8 на 9 марта, повредив несколько машин.
Влада Родовская:
Что самое сложное в вашей профессии?
Валерий Мосенза:
Приезжать на серьезное ДТП. Переносить человеческие жизни, человеческую трагедию на самого себя. Видеть, когда приезжают близкие, родственники погибших на место. Неприятно, когда граждане, которые совершают то или иное преступление, когда человеческая жизнь погибает, как они относятся к этому. Особенно, когда лицо в состоянии алкогольного опьянения лишает человека жизни.