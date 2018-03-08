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Какие цветы выбирают белорусы 8 Марта

08 марта 2018 16:16
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Новости Беларуси. Конкуренция среди продавцов главного символа женского праздника – тюльпанов – 8 марта развернулась в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие цветы выбирают белорусы 8 Марта-1

В среднем цена бутона составляет 1,5 рубля. Самые популярные букеты – из пяти цветков желтого или красного цвета. Многие предложения пестрят заманчивыми скидками. И, как показывает спрос, еще не все мужчины успели поздравить своих любимых и близких.

Какие цветы выбирают белорусы 8 Марта-4

Горожане:
Маме покупаю желтые и фиолетовые. Фиолетовый – это цвет волшебства. Пусть всегда будет в душе, в глазах солнце, мечты все всегда сбываются. Любви.

Какие цветы выбирают белорусы 8 Марта-7

Чтобы нас любили крепче – мы взаимны будем. Здоровья всем.

Какие цветы выбирают белорусы 8 Марта-10

Продавцы отмечают, что их продукция не останется без внимания на протяжении всех выходных. С прилавков разойдутся все цветы. Несмотря на знаменитые строчки о «вестниках разлуки», в праздничные дни эти цветы говорят только о самых искренних чувствах.

# общество # 8 Марта # Фотофакт

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