Какие цветы выбирают белорусы 8 Марта

Новости Беларуси. Конкуренция среди продавцов главного символа женского праздника – тюльпанов – 8 марта развернулась в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В среднем цена бутона составляет 1,5 рубля. Самые популярные букеты – из пяти цветков желтого или красного цвета. Многие предложения пестрят заманчивыми скидками. И, как показывает спрос, еще не все мужчины успели поздравить своих любимых и близких.

Горожане:

Маме покупаю желтые и фиолетовые. Фиолетовый – это цвет волшебства. Пусть всегда будет в душе, в глазах солнце, мечты все всегда сбываются. Любви.

Чтобы нас любили крепче – мы взаимны будем. Здоровья всем.