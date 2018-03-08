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300 тысяч просмотров за сутки: ГАИ Витебска сняла ролик к 8 Марта

08 марта 2018 14:07
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Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ Витебска необычным образом поздравили женщин с 8 марта.

Госавтоинспекторы сняли видео, на котором люди и автомобили выстроились в надпись «С 8 марта». Ролик был размещен в социальных сетях и за сутки набрал более 300 тысяч просмотров.

300 тысяч просмотров за сутки: ГАИ Витебска сняла ролик к 8 Марта -1

Скриншот из видео vk.com/vitebsk__jai

Цифру «8» сотрудники ГАИ выложили из патрульных автомобилей, а несколько десятков госавтоинстпекторов выстроились таким образом, что получилась фраза. Позже этот кортеж в виде восьмерки поехал по дороге.

В комментариях женщины поблагодарили сотрудников ГАИ за хорошее настроение и изобретательность. 

300 тысяч просмотров за сутки: ГАИ Витебска сняла ролик к 8 Марта -4

Скриншот из видео vk.com/vitebsk__jai

Поздравления женщинам поступают из разных уголков мира.

Белорусские полярники поздравили женщин с 8 марта в стиле «Пиратов Карибского моря» (читать далее).

# общество # 8 Марта # Фотофакт

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