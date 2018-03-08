300 тысяч просмотров за сутки: ГАИ Витебска сняла ролик к 8 Марта
Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ Витебска необычным образом поздравили женщин с 8 марта.
Госавтоинспекторы сняли видео, на котором люди и автомобили выстроились в надпись «С 8 марта». Ролик был размещен в социальных сетях и за сутки набрал более 300 тысяч просмотров.
Скриншот из видео vk.com/vitebsk__jai
Цифру «8» сотрудники ГАИ выложили из патрульных автомобилей, а несколько десятков госавтоинстпекторов выстроились таким образом, что получилась фраза. Позже этот кортеж в виде восьмерки поехал по дороге.
В комментариях женщины поблагодарили сотрудников ГАИ за хорошее настроение и изобретательность.
Скриншот из видео vk.com/vitebsk__jai
Поздравления женщинам поступают из разных уголков мира.
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