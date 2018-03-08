«Он, она и весна»: уникальная выставка художественной ковки и вышивки в Гомеле

Новости Беларуси. К 8 марта приурочили уникальную выставку в галерее гомельского дворца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь зацвели подснежники и тюльпаны. Изящные изгибы застыли на века в металле. Поэтическую аллегорию от мастера художественной ковки Владислава Литвинова дополнили работы гомельчанки Валентины Игнатенко. Она создает работы в технике вышивки крестом, в основе – мировая классика.

Владислав Литвинов, мастер:

Женщина – это катализатор, который заставляет мужчину разгораться, чтобы делать такие вещи. Я считаю, что наших женщин надо баловать каждый день. Дарить им свою любовь, нежность и ласку не только в этот день, 8 марта, но и 9 марта, 25 февраля или в июле.

Светлана Киреева, жительница Гомеля:

Это больше мужское творчество, мужчины скорее на это будут сразу обращать внимание, я больше, конечно, на картины, вышитые женской рукой. Ковка – это очень интересно, но дорого.