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«Заходзім у кожную хату». В Гомельской области молодёжь восстановила рождественский обряд времён их прабабушек

07 января 2023 14:40
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Новости Беларуси. В деревнях свято хранят традиции празднования Рождества. Христа славят псалмами колядовщики. В Марковичах Гомельского района местная молодежь возродила аутентичный обряд «Звезда», который раньше проводили их прабабушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Заходзім у кожную хату». В Гомельской области молодёжь восстановила рождественский обряд времён их прабабушек-1

Ряженые исполняют праздничные церковные песнопения о рождении Спасителя, а в ответ их угощают вкусностями и одаривают деньгами. Кроме рождественских сюжетов, колядки включают «величания» – добрые пожелания хозяевам дома на наступающий год. Тексты молодые люди узнавали у старожил деревни и записывали, бережно храня свое наследие.

«Заходзім у кожную хату». В Гомельской области молодёжь восстановила рождественский обряд времён их прабабушек-4

Виктор Шипков, житель деревни Марковичи:
Па крупіцах на сёння ў мяне ўжо ёсць каля дзясятка гэтых песень, з якімі можна хадзіць. З сёмага па трынаццатае ходзяць з зоркай, носяць зорку з хаты ў хату, віншуюць адзін аднаго. Гэта як бы і такі сімвал, што мы помнім адзін аднаго, тое, што мы аднавяскоўцы, нікога не забываем. Мы ж заходзім у кожную хату, а чалавек ужо вырашае сам: пускаць нас ці не пускаць.

«Заходзім у кожную хату». В Гомельской области молодёжь восстановила рождественский обряд времён их прабабушек-7

Обязательный атрибут шествия – самодельная восьмиконечная звезда, которая символизирует вифлеемскую. Эта традиция коляд – христианская, и отличается от той, что будут проводить в деревнях через неделю, переодеваясь в костюмы животных. Приход славельщиков в дом – почетное и приятное событие для хозяев, которое несет в семью мир и благополучие.

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# Рождество # общество # Виктор Шипков # Фотофакт

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