«Заходзім у кожную хату». В Гомельской области молодёжь восстановила рождественский обряд времён их прабабушек

Новости Беларуси. В деревнях свято хранят традиции празднования Рождества. Христа славят псалмами колядовщики. В Марковичах Гомельского района местная молодежь возродила аутентичный обряд «Звезда», который раньше проводили их прабабушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ряженые исполняют праздничные церковные песнопения о рождении Спасителя, а в ответ их угощают вкусностями и одаривают деньгами. Кроме рождественских сюжетов, колядки включают «величания» – добрые пожелания хозяевам дома на наступающий год. Тексты молодые люди узнавали у старожил деревни и записывали, бережно храня свое наследие.

Виктор Шипков, житель деревни Марковичи:

Па крупіцах на сёння ў мяне ўжо ёсць каля дзясятка гэтых песень, з якімі можна хадзіць. З сёмага па трынаццатае ходзяць з зоркай, носяць зорку з хаты ў хату, віншуюць адзін аднаго. Гэта як бы і такі сімвал, што мы помнім адзін аднаго, тое, што мы аднавяскоўцы, нікога не забываем. Мы ж заходзім у кожную хату, а чалавек ужо вырашае сам: пускаць нас ці не пускаць.