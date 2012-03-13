Прямой эфир

Какая категория граждан может рассчитывать на социальную помощь на дому в Минске?

13 марта 2012 18:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пожилые минчане стали чаще пользоваться соцуслугами на дому. За последний год желающих вызвать помощников стало больше почти на четверть. Сегодня социальную помощь в столице получают более 2,5 тысяч жителей. Самые нуждающиеся обслуживаются безвозмездно, большинство пенсионеров частично оплачивают услуги соцработников, причем многие готовы пользоваться такой поддержкой даже за полную стоимость, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Галина Гриб, начальник отдела социальной поддержки населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Обслуживаться на дому могут одинокие, одиноко проживающие граждане, чей доход не превышает бюджет. Эти граждане обслуживаются бесплатно, если у них нет трудоспособных детей, которые по закону должны их обслуживать, и если у них пенсия не превышает бюджет.

# общество # Мингорисполком # Государственная политика # Социальная помощь # Галина Гриб

Другие новости рубрики

Все новости
13 марта 2012 18:06

Руководство города встретилось со студентами Минского автомеханического колледжа

13 марта 2012 17:54

Минский сад № 65 для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата объявляет набор

13 марта 2012 17:47

На улице Долгобродской в Минске вместо заводских помещений появится лабораторно-учебный корпус