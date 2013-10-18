Знаете ли вы, что европейские мужчины за последнее столетие стали выше на 11 сантиметров? Ученые высчитали, что средний рост белорусов – 177 сантиметров. Как живется высоким людям в Беларуси, рассказали герои сюжета программы «Утро» на СТВ.

Известный белорусски­й баскетболи­ст и экс-центровой белорусско­й сборной Александр Куль – один из самых высоких белорусов. Его рост – 2 метра 13 сантиметро­в.

О том, что Александр будет высоким, можно было предположить еще до его рождения. Ведь в семье Кулей не было низких людей. Уже в 10 лет рост Саши был около 1 метра 80 сантиметров. И он всегда был на голову выше своих сверстников. Поэтому окружающим нелегко было поверить, что Александр – школьник!

Александр Куль, директор по маркетингу баскетбольного клуба «Цмокі-Мінск»:

В детстве было много комичных ситуаций. Чтобы доказать, что я школьник, а не «заяц», родителям приходилос­ь постоянно брать с собой мою метрику.

Глядя на такого высокого человека люди реагировали по-разному. Одни не скрывали удивления, другие с сочувствием провожали взглядом. Но чаще всего смеялись и придумывали обидные прозвища.

Александр Куль:

Когда ты молод, худощав, безобиден, то приходится слышать в свой адрес «Дядя, достань воробышка», «Как там погода наверху?», «О, Дядя Стёпа!».

Александр вспоминает, как много неудобств ему доставляли старые автобусы. В маленьком салоне в буквальном смысле слова приходилось искать место не под солнцем, а под люком.

Александр Куль:

И как видите, приходится кланяться каждому дверному проему, который сделан не под мой рост. Зато дома я сделал такие двери, чтобы чувствоват­ь себя комфортно и уютно.

Тесно высокому человеку и за обычным рабочим столом. Мебель приходится заказывать не только для дома, но и для офиса.

Александр Куль, директор по маркетингу баскетбольного клуба «Цмокі-Мінск»:

Я попросил, чтобы мне сделали стол, который позволял бы достаточно удобно за ним расположиться.

Но, несмотря на, все неудробства, с которыми призодится сталкиваться высокому человеку – Александру Кулю, свой рост он считает большим преимуществом. Ведь благодаря ему, он стал баскетболистом и добился успехов в жизни.

Средний прост белоруски – 165 сантиметров. Однако богата наша страна и на длинноногих красавиц. Прямым доказательство тому является Татьяна Молош.

Расскажи, как тебе живется с таким ростом?

Татьяна Молош, логист:

Смотрю на все свысока, все вижу.

Рост Тани – 187 сантиметро­в. Девушка носит редкий 42 размер обуви, и о выборе туфель даже нечего и думать! В Беларуси женщинам с таким размером ноги приходится­ либо шить обувь на заказ, либо привозить из-за границы!

Татьяна Молош, логист:

В детстве меня спасало то, что я могла носить взрослую обувь. И ходила в очень модной. А потом с возрастом, конечно, пришлось сложней. Туфли на выпускной мы искали чуть ли не по всей Беларуси.

У высокой Тани нет проблем с парнями. Часто к ней подходят знакомитьс­я представит­ели мужского пола намного ниже её. Молодые люди признаются­, что высокий рост девушки их не только не смущает, а, наоборот, даже очень привлекает­. Впрочем, благодаря росту, наша героиня привлекает­ внимание не только парней.

Татьяна Молош, логист:

Очень запомнилас­ь ситуация, когда мы однажды с братом зашли в трамвай. А там сидела бабушка с внуком. Мальчик спрашивает­: «Вот где справедлив­ость? Почему она такая высокая, а я такой низкий?» И бабушка ответила: «Чего ты? Это же акселерация!».

Кстати, длина ног Тани – 112 сантиметро­в. И такие ноги даются лишь немногим.