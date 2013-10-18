Знаете ли вы, что европейские мужчины за последнее столетие стали выше на 11 сантиметров? Ученые высчитали, что средний рост белорусов – 177 сантиметров. Как живется высоким людям в Беларуси, рассказали герои сюжета программы «Утро» на СТВ.
Известный белорусский баскетболист и экс-центровой белорусской сборной Александр Куль – один из самых высоких белорусов. Его рост – 2 метра 13 сантиметров.
О том, что Александр будет высоким, можно было предположить еще до его рождения. Ведь в семье Кулей не было низких людей. Уже в 10 лет рост Саши был около 1 метра 80 сантиметров. И он всегда был на голову выше своих сверстников. Поэтому окружающим нелегко было поверить, что Александр – школьник!
Александр Куль, директор по маркетингу баскетбольного клуба «Цмокі-Мінск»:
В детстве было много комичных ситуаций. Чтобы доказать, что я школьник, а не «заяц», родителям приходилось постоянно брать с собой мою метрику.
Глядя на такого высокого человека люди реагировали по-разному. Одни не скрывали удивления, другие с сочувствием провожали взглядом. Но чаще всего смеялись и придумывали обидные прозвища.
Александр Куль:
Когда ты молод, худощав, безобиден, то приходится слышать в свой адрес «Дядя, достань воробышка», «Как там погода наверху?», «О, Дядя Стёпа!».
Александр вспоминает, как много неудобств ему доставляли старые автобусы. В маленьком салоне в буквальном смысле слова приходилось искать место не под солнцем, а под люком.
Александр Куль:
И как видите, приходится кланяться каждому дверному проему, который сделан не под мой рост. Зато дома я сделал такие двери, чтобы чувствовать себя комфортно и уютно.
Тесно высокому человеку и за обычным рабочим столом. Мебель приходится заказывать не только для дома, но и для офиса.
Александр Куль, директор по маркетингу баскетбольного клуба «Цмокі-Мінск»:
Я попросил, чтобы мне сделали стол, который позволял бы достаточно удобно за ним расположиться.
Но, несмотря на, все неудробства, с которыми призодится сталкиваться высокому человеку – Александру Кулю, свой рост он считает большим преимуществом. Ведь благодаря ему, он стал баскетболистом и добился успехов в жизни.
Средний прост белоруски – 165 сантиметров. Однако богата наша страна и на длинноногих красавиц. Прямым доказательство тому является Татьяна Молош.
Расскажи, как тебе живется с таким ростом?
Татьяна Молош, логист:
Смотрю на все свысока, все вижу.
Рост Тани – 187 сантиметров. Девушка носит редкий 42 размер обуви, и о выборе туфель даже нечего и думать! В Беларуси женщинам с таким размером ноги приходится либо шить обувь на заказ, либо привозить из-за границы!
Татьяна Молош, логист:
В детстве меня спасало то, что я могла носить взрослую обувь. И ходила в очень модной. А потом с возрастом, конечно, пришлось сложней. Туфли на выпускной мы искали чуть ли не по всей Беларуси.
У высокой Тани нет проблем с парнями. Часто к ней подходят знакомиться представители мужского пола намного ниже её. Молодые люди признаются, что высокий рост девушки их не только не смущает, а, наоборот, даже очень привлекает. Впрочем, благодаря росту, наша героиня привлекает внимание не только парней.
Татьяна Молош, логист:
Очень запомнилась ситуация, когда мы однажды с братом зашли в трамвай. А там сидела бабушка с внуком. Мальчик спрашивает: «Вот где справедливость? Почему она такая высокая, а я такой низкий?» И бабушка ответила: «Чего ты? Это же акселерация!».
Кстати, длина ног Тани – 112 сантиметров. И такие ноги даются лишь немногим.