В Беларуси выбрали лучший ЖЭС

Новости Беларуси. Лучший ЖЭС страны находится в Минске. В Чижовке, на улице Голодеда. Именно он победил в республиканском конкурсе.

Специалисты оценивали работу жилищных служб по самым разным направлениям: по техническому состоянию жилых домов, находящихся в их ведении, санитарному состоянию дворов. И самой лучшей признана жилищно-эксплуатационная служба №32 Заводского района.

Этот ЖЭС – один из трех в столице, где проходит эксперимент по введению универсальных рабочих. Суть нововведения в том, что после курса обучения один человек может выполнять функции нескольких работников: сантехника, электрика, столяра или плотника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.