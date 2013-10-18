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В Беларуси выбрали лучший ЖЭС

18 октября 2013 18:25
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Новости Беларуси. Лучший ЖЭС страны находится в Минске. В Чижовке, на улице Голодеда. Именно он победил в республиканском конкурсе. 

Специалисты оценивали работу жилищных служб по самым разным направлениям: по техническому состоянию жилых домов, находящихся в их ведении, санитарному состоянию дворов. И самой лучшей признана жилищно-эксплуатационная служба №32 Заводского района. 

Этот ЖЭС – один из трех в столице, где проходит эксперимент по введению универсальных рабочих. Суть нововведения в том, что после курса обучения один человек может выполнять функции нескольких работников: сантехника, электрика, столяра или плотника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Конкурс

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