Как заявить о себе на белорусской эстраде? Совет молодого исполнителя

Стюша Тайм, блогер:

Продолжаем нашу рубрику таланты Беларуси. Сегодня мы познакомимся с Ренатом из Слонима, который увлекается вокалом и является активистом Белорусского республиканского союза молодежи. Привет, Ренат, рада тебя видеть. Я знаю, ты являешься двукратным лауреатом международного конкурса фестиваля искусств «Арт-Премьер». С чего начинался твой путь к музыке? «Пел маме песни в колыбельной, а не она мне»

Ренат Боровой, учащийся Слонимского государственного профессионально-технического колледжа сельскохозяйственного производства, активист БРСМ:

Он начинался из далекого детства, когда я пел маме песни в колыбельной, а не она мне. Стремительно развивался мой вокал, у меня класс фортепиано, также выступал во многих конкурсах. Один из любимых – «Арт-Премьер». Представлял свою авторскую песню под названием «Радзіма мая, Беларусь». Стюша Тайм:

Впервые, дорогие телезрители, для вас. Пару слов из своей авторской песни можешь напеть прямо на улице? Ренат Боровой:

Да, конечно. «Не так-то и легко». Можно ли раскрутиться молодому исполнителю в Беларуси? Стюша Тайм:

Сложно ли у нас в стране продвигаться молодым исполнителям?

Ренат Боровой:

Скажу тебе честно, не так-то и легко. Но и поддержка чувствуется, такая хорошая. На днях в Гродненской области, в Зельве, проходил фестиваль-конкурс «Новое поколение», где ребята из разных регионов Беларуси смогли представить свои авторские песни. Хочется сказать большое спасибо организаторам за прекрасный фестиваль, за подготовку. Спасибо ребятам, которые поддерживали. Стюша Тайм:

Ты занимаешься еще благотворительностью, верно? Ренат Боровой:

Да. Стюша Тайм:

Совсем недавно прошел твой сольный концерт в доме-интернате для инвалидов и престарелых.

Ренат Боровой:

У зрителей были невероятные эмоции. Выходя из учреждения, меня благодарили и говорили спасибо за то, что я дал им вспомнить их молодость. Потому что были песни их молодости, что они смогли немножко потанцевать, развеяться. Стюша Тайм:

Ты активист Белорусского республиканского союза молодежи. На твой взгляд, какие проекты самые яркие и близкие для тебя от БРСМ? Ренат Боровой:

Для меня самые яркие и близкие проекты это «100 идей для Беларуси», это волонтерское движение «Доброе сердце», конкурс патриотической песни. «У нас в стране очень много различных конкурсов и проектов» Стюша Тайм:

Что бы ты хотел пожелать нашим телезрителям, которые будут нас смотреть?