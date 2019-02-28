«Что планируют в отношении повышения пенсий». О чём хотят спросить белорусы Президента?

Новости Беларуси. Более полутора тысяч вопросов Президенту уже прислали белорусы на онлайн-сервис БелТА, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Информация принимается круглосуточно, сотрудники агентства обрабатывают все вопросы, поступающие на сайт. Наталья Эйсмонт: «Большой разговор» даст обратную связь с людьми при подготовке традиционного президентского Послания Так что же сегодня волнует граждан, с какими вопросами они обращаются к главе государства?

Виктория Ходосок, СТВ:

«Большой разговор» с Президентом состоится уже во второй раз. Говорить откровенно и обстоятельно с главой государства 1 марта будут порядка 200 человек. Это журналисты, экономисты, бизнесмены, чиновники, политологи. Обсуждать наверняка будут самое разное – прошлое, настоящее и будущее. Закрытых тем нет. При этом задать свой насущный вопрос Александру Лукашенко может каждый желающий.

Письма с вопросами приходят в адрес агентства БелТА буквально в режиме нон-стоп. Уже более полутора тысяч посланий от белорусов и не только. Есть адресанты и с заграничной геолокацией. И все хотят спросить у Президента о чём-то своём – безусловно, важном и значимом.

Сергей Адерихо, заместитель генерального директора БелТА:

Наиболее интересные и актуальные мы постараемся озвучить завтра в ходе «Большого разговора». Но ни один вопрос не останется без внимания. Мы второй раз проводим акцию. И мы наблюдаем, что в геометрической прогрессии растёт количество вопросов. Это показывает, что главе государства люди доверяют, они видят человека, который может решить их как насущные проблемы, так и дать ответы на глобальные вопросы.

Говорить вот так, что называется не протокольно напрямую, удобный формат для всех. Глава государства подробно узнает об объективных трудностях белорусов не по докладам чиновников, белорусы же получают конкретные ответы на свои вопросы. Важна обратная связь.

В свою очередь, как подчёркивают эксперты, подобная встреча становится ещё и проверкой работы госаппарта – пробелы и упущения будут в поле зрения Президента.

Николай Щёкин, кандидат философских наук:

Президент делает своего рода замер – политический социологический, социальный, общественный. Но замер можно сделать тогда, когда есть реальная почва. Люди должны видеть, чем живёт страна. Какие темы наиболее актуальны, должны видеть и работу главы государства. Такой большой разговор является и лакмусовой бумажкой. Это своего рода даже зачёт, не экзамен, для всей вертикали власти.

Тем очень много. В прошлый раз разговор длился в 7 часов. Разбирали детали локальных проблем – с ЖКХ, созданием рабочих мест, зарплатой, социальным строительством; и глобальных – вопросы демографии, внешней политики и национальной безопасности.