Укротитель зверей, Народный артист России Эдгард Запашный рассказал, чем удивить белорусского зрителя

Эдгард, как проходит Ваше утро?

Эдгард Запашный, народный артист России:

Как можно быстрее. Я не сторонник того, чтобы подолгу вставать, разминаться. Я должен максимально оттянуть свой сон, потому что у меня всегда мало на него времени. Потом вскакиваю. Бегу чистить зубы. Быстро завтракаю и бегу в цирк. Потому что, как правило, в 9 утра уже репетиция.

Когда Вы приходите в цирк, как Вас встречают Ваши четвероногие подопечные?

Эдгард Запашный, народный артист России:

Они такие бодрые, что такое ощущение, как будто они не спят вообще. Животные просыпаются очень рано. Сельские жители меня поймут. Такое ощущение, что они не спят, бодрствуют. Прямо завидно.

Знаете, артисты приходят: «О! Репетиция! 9 утра!» А они такие: «гэ-гей!» Особенно лошади (смеется).

А ритуала нет, например, подойти поздороваться?

Эдгард Запашный, народный артист России:

Иду в цирк, они уже издалека слышат мой голос. Лошади могут поржать. Тигры порычат, пофыркают. Жизнь кипит. Но, честно вам признаюсь, мы, артисты, можем друг другу доброе утро не говорить, потому что такое ощущение, что мы не прощались вообще. День сурка.

Вы от такого ритма не устаете?

Эдгард Запашный, народный артист России:

Конечно, иногда становится грустно, что времени не хватает на личную жизнь или еще что-то. Но я не жалуюсь. Я сам осознаю, что я делаю. Понимаю, куда я сам себя привел, завел. И мне все еще интересно это делать.

Мы с Вами встречаемся не первый раз. И в очередной раз Вы в Минске. Почему? С чем это связано? Вам нравится к нам приезжать или у нас работать?

Эдгард Запашный, народный артист России:

Вот все что вы сказали мне и нравится. Я получил удовольствие от Минска и вообще от Беларуси. Я был не только в Минске, но и в Гомеле, и в Бресте. С белоруской публикой мы решили пойти на эксперимент и привезти новое шоу и показать его на «Минск-арене». Шоу, которое сможет всколыхнуть сознание зрителя, потому что мы позиционируем его, «как цирк с другой планеты». Цирк, который не похож на то, что вы видели и даже можете себе представить.

А вообще белорусского зрителя легко удивить?

Эдгард Запашный, народный артист России:

Можно. Слово «легко» сюда не подходит. К вам достаточно часто приезжает много хороших исполнителей, качественных цирковых программ, звезд мирового уровня. Хороший свет, звук, качественные трюки. Зритель уже знает.

Чтобы раскачать публику, надо доказать, что вы достойны их аплодисментов!

Кстати, у вас белорусы работают?

Эдгард Запашный, народный артист России:

Да. Несколько человек. И я горжусь ими. Вот, Вячеслав Волков – гимнаст, некогда входивший в сборную Беларуси, призер чемпионата мира. Один из сильнейших наших гимнастов. Конечно, работать с таким человеком очень почетно, возлагаешь на него большие надежды. Понимаешь, что такого уровня человек тянет за собой всех остальных.

В 1927 году капитан Шнайдер вывел на манеж одновременно 75 львов. Не хотели бы побить рекорд?

Эдгард Запашный, народный артист России:

А побить такой рекорд просто не представляется возможным. Мне папа рассказывал, что этот же капитан Шнайдер выводил в свое время 101 льва. Я спросил, как это выглядело. Да со всех проходов львят выносили. Это происходило на стадионе. А наши современные площадки и современные требования к содержанию животных просто не позволят большого количества животных. Это раз. А во-вторых это временное явление, я понимаю, что львы такой большой семьей могут жить до возраста 3-5 лет. А потом эта же семья начнет делиться на группировки. Это будет проблематично. И придется избавляться: в зоопарки, в зооцирки. Я не думаю, что это будет легко. Рекорд остается рекордом. Надо искать свои рекорды. Делать что-то другое.

А, правда, что Вы не против поработать с зубром? Или это шутка?

Эдгард Запашный, народный артист России:

Я не шутил. Я понимаю, что такие опасные животные как зубр, носорог требуют определенной решимости. Эти животные не только чрезвычайно опасные, но и злые. Они мне напоминают Халка, который не контролирует свою злость, который все время хочет что-то крушить...

Так почему они Вам интересны?

Эдгард Запашный, народный артист России:

Потому что они красивые - раз, потому что они крупные - два. И, если ты справишься, найдешь общий язык с таким животным, значит ты чего-то достиг в этой жизни.

Вы неоднократно говорили, что хотите стать богатым и знаменитым. Думаю, мечта исполнилась. А сейчас чего бы хотели?

Эдгард Запашный, народный артист России:

Вы привели пример начала 20-го века - капитана Шнайдера. Так вот, я хочу, чтобы, когда я с братом закончу карьеру, через 100 лет комментаторы приводили такие примеры о нас. Кто-то будет говорить: братья Запашные в далеком 2014 году в Минске поставили очередной рекорд. Вот это здорово. Это значит, что жизнь прожита совершенно не зря. А, если называть банальные вещи, то все мы хотим счастья, все мы хотим семьи, чтобы родители были здоровы. Все это мне абсолютно не чуждо. Но, если говорить с неким политическим эго, то я бы хотел, чтобы флаг нашей страны как можно чаще через искусство появлялся в других столицах. Чтобы Россия представлялась в мире как добрая, красивая страна с серьезной культурой. Чтобы люди с удовольствием ходили на русские шоу.

В работе Вы очень амбициозный человек, а в жизни привереда?

Эдгард Запашный, народный артист России:

Со мной жить можно. И я не раз в этом убеждался. Я не скандальный человек!

Я не из тех людей, которые дома пытаются что-то выяснить, доказать. Родители меня воспитали так, что мужчина - глава семьи, но именно его главенствующая часть заключается в охране, в достатке семьи, в том, чтобы жена стирала не с помощью рук, а с помощью хорошей стиральной машинки. Если ей надо в магазин, надо, чтобы у нее была собственная машина с собственным водителем. Это все то, что я должен делать для семьи.

Я представляю, как девушки Беларуси смотрят сейчас и думают: «Он не просто хорош, я хочу за него еще и замуж!»

Эдгард Запашный, народный артист России:

Я не хочу себя идеализировать, но, в принципе, так оно и есть, я делаю все, чтобы создавать условия комфортного дома. Я могу питаться всегда в ресторанах, но хочется прийти и знать, что твоя любимая приготовила тебе поесть.

А Вы способны приготовить своей любимой завтрак или ужин?

Эдгард Запашный, народный артист России:

Это самый большой минус, который у меня есть. Я не умею готовить. Мне становится страшно, что вдруг любимая заболеет и мне надо идти к плите. Потому что тут же надо вызывать пожарных, милицию и санэпидстанцию.

А что хорошо умеете делать не в профессии, а в жизни. То, чем можете гордиться?

Эдгард Запашный, народный артист России:

Я неплохо играю в футбол, боксирую, хорошо езжу на машине, причем в любых условиях. Я знаю, что я могу лучше всего делать, - честно зарабатывать деньги. Имея возможность обманывать других людей, мне не позволяет совесть...

Какой самый счастливый день в вашей жизни

Эдгард Запашный, народный артист России:

Их несколько было. Когда я получил сертификат книги рекордов Гиннеса, я понял, что закрыл пункт своей истории. Я сделал то, что войдет в историю мирового цирка. Смогу гордиться не только я, но и мои дети. Жизнь прожита не зря. Когда мой брат один на один разговаривал с президентом страны, я безумно гордился и был счастлив. Аскольд Запашный делится нашими достижениями с президентом - для меня это было ценно.