Александр Лукашенко поздравил коллектив музея истории Великой Отечественной войны с 70-летием со дня основания музея

Новости Беларуси. Этот музей практически ровесник Великой Победы. 70 лет назад, 22 октября 1944 года, в Минске официально открыли Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Первыми сотрудниками которого стали бывшие партизаны. В настоящее время музей переехал в новое современное здание возле обелиска «Минск — город-герой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коллектив музея истории Великой Отечественной войны поздравил Президент. Глава государства считает символичным, что в год празднования 70-летия освобождения Беларуси музей обрел новый дом.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Благодаря вашему профессионализму и ответственному отношению к делу в нем создана лучшая экспозиция, объективно повествующая о героических и трагических событиях в судьбе Беларуси и всего мира. Заслуживает высокой оценки тот факт, что ваш коллектив вносит весомый вклад в противодействие фальсификации истории, ведет активную работу по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию граждан, содействует консолидации общества.