Жизнь на отшибе: в деревне Копыльского района осталась одна 90-летняя жительница

Новости Беларуси. В деревне Заполье Копыльского района остался всего один житель. Это 90-летняя Елена Луцевич. Последний ее сосед оставил свой дом почти 10 лет назад. Но женщина не считает себя одинокой. К ней из города приезжают дети и внуки, несколько раз в неделю Елена Адамовна принимает гостей: социального работника, врача или библиотекаря. Поэтому всем необходимым для комфортной жизни пенсионерка обеспечена и о городских благах не мечтает, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ранее в деревне Заполье было более двух десятков жилых домов. 90-летняя Елена Адамовна впервые сегодня вышла на улицу. Потеплело – в доме сидеть не хочется. Правда, компанию пожилой женщине составить некому.

Елена Луцевич, жительница поселка Заполье Копыльского района:

Молодежь разъехалася. Старые поумирали.

Вот уже 10 лет прошло, как свой дом оставил последний сосед женщины. Но, честно говоря, Елена Адамовна хоть и одна, но не одинока. К пенсионерке из города часто приезжают дети и внуки. Несколько раз в неделю приходит и социальный работник.

Нина Кравченко, социальный работник Копыльского территориального центра социального обслуживания населения:

С ней очень легко работать, потому что она без претензий, никогда не жалуется. Светлый очень человек. Главное – продукты доставить, потому что хутор и нигде ничего не купишь.