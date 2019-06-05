Как выбрать место для отдыха? Анонс специального репортажа СТВ

Новости Беларуси. Как не обжечься при выборе места отдыха? И готовы ли наши берега к наплыву туристов? В новой серии специального репортажа СТВ корреспондент Кристина Федорович узнала все про отдых в Беларуси.
Новости Беларуси. Как не обжечься при выборе места отдыха? И готовы ли наши берега к наплыву туристов? В новой серии специального репортажа СТВ корреспондент Кристина Федорович узнала все про отдых в Беларуси.
Смотрите специальный репортаж «All inclusive по-белорусски» 5 июня в 20.30 на СТВ.