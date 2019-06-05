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Как выбрать место для отдыха? Анонс специального репортажа СТВ

05 июня 2019 11:19
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Новости Беларуси. Как не обжечься при выборе места отдыха? И готовы ли наши берега к наплыву туристов? В новой серии специального репортажа СТВ корреспондент Кристина Федорович узнала все про отдых в Беларуси.

Как выбрать место для отдыха? Анонс специального репортажа СТВ-1

Смотрите специальный репортаж «All inclusive по-белорусски» 5 июня в 20.30 на СТВ.

Как выбрать место для отдыха? Анонс специального репортажа СТВ-4

# Отдых # общество # Фотофакт

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