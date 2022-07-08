В Гродно прибыли восемь новых троллейбусов белорусского производства

Новости Беларуси. Восемь новых троллейбусов белорусского производства пополнили автопарк Гродно. Совсем скоро они выйдут на маршруты областного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Восемь новых троллейбусов белорусского производства пополнили автопарк Гродно. Совсем скоро они выйдут на маршруты областного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас машины проходят техническое обслуживание – так положено перед выходом на рейсы. У троллейбусов модели 321 современный дизайн и продуманный функционал. 99 стоячих и 26 сидячих мест. Водительское пространство стало более эргономичным. А в салоне установлены кресла повышенной комфортности, есть зоны для подзарядки мобильных телефонов.
Предусмотрена и безбарьерная среда: наклон кузова для удобства людей с ограниченными возможностями, пандус для колясочников, над дверями – речевые информаторы для слабовидящих людей.
Виктор Шарейко, директор Гродненского троллейбусного управления:
Обновление техники позволит нам на существующих троллейбусных маршрутах улучшить качество обслуживания пассажиров. Это еще и очень нужно для нашего предприятия. Это снижение затрат, так как они пришли на смену троллейбусам 201, старым, со ступеньками еще, не низкопольные. Даже по потреблению электроэнергии – у них потребление в полтора раза меньше, то есть они не только удобны, они еще и экономичны.
Новые троллейбусы презентуют 16 июля в день освобождения Гродно от немецко-фашистских захватчиков.