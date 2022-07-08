В Гродно прибыли восемь новых троллейбусов белорусского производства

Сейчас машины проходят техническое обслуживание – так положено перед выходом на рейсы. У троллейбусов модели 321 современный дизайн и продуманный функционал. 99 стоячих и 26 сидячих мест. Водительское пространство стало более эргономичным. А в салоне установлены кресла повышенной комфортности, есть зоны для подзарядки мобильных телефонов.

Виктор Шарейко, директор Гродненского троллейбусного управления:

Обновление техники позволит нам на существующих троллейбусных маршрутах улучшить качество обслуживания пассажиров. Это еще и очень нужно для нашего предприятия. Это снижение затрат, так как они пришли на смену троллейбусам 201, старым, со ступеньками еще, не низкопольные. Даже по потреблению электроэнергии – у них потребление в полтора раза меньше, то есть они не только удобны, они еще и экономичны.