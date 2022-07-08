«Другая мощь, другая высота». Вот как курсанты авиационного факультета Военной академии поднимаются в небо

Новости Беларуси. Курсанты авиационного факультета белорусской Военной академии оттачивают мастерство на авиационной базе в Лиде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Курсанты авиационного факультета белорусской Военной академии оттачивают мастерство на авиационной базе в Лиде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В программе практики полеты на учебных самолетах Л-39. Перед тем как подняться в небо, будущие летчики занимаются на специальных тренажерах. Помогают им в освоении авиакомплексов уже опытные пилоты.
Вадим Образцов, заместитель командира учебно-тренировочной авиационной эскадрильи:
На данном этапе курсанты осваивают простой пилотаж. Перед этим они вылетают по кругу. У них была вывозная программа. В начале они приезжают из академии уже со сданными зачетами. Здесь они сдают комплексный зачет именно преподавателям Военной академии и приступают к наземной подготовке. На наземной подготовке они уже конкретно к данному типу самолета изучают район аэродрома, технику пилотирования на данном самолете и особенности эксплуатации авиационной техники.
Евгений Корней, курсант Военной академии Беларуси:
Вылет прошел замечательно. Мне, в принципе, все понравилось. Некоторые элементы, конечно, не получались. Будем отрабатывать их в дальнейшем. Но, думаю, все получится. Эмоции, конечно, не передать словами. Все очень нравится. Здесь другая мощь, другая высота, другие перегрузки. Все отличается.
Благодаря таким вылетам начинающие летчики становятся специалистами, способными полностью контролировать технику и самостоятельно принимать решения в зависимости от обстановки.