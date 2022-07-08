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«Другая мощь, другая высота». Вот как курсанты авиационного факультета Военной академии поднимаются в небо

08 июля 2022 08:18
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Новости Беларуси. Курсанты авиационного факультета белорусской Военной академии оттачивают мастерство на авиационной базе в Лиде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Другая мощь, другая высота». Вот как курсанты авиационного факультета Военной академии поднимаются в небо-1

В программе практики полеты на учебных самолетах Л-39. Перед тем как подняться в небо, будущие летчики занимаются на специальных тренажерах. Помогают им в освоении авиакомплексов уже опытные пилоты.

«Другая мощь, другая высота». Вот как курсанты авиационного факультета Военной академии поднимаются в небо-4

Вадим Образцов, заместитель командира учебно-тренировочной авиационной эскадрильи:
На данном этапе курсанты осваивают простой пилотаж. Перед этим они вылетают по кругу. У них была вывозная программа. В начале они приезжают из академии уже со сданными зачетами. Здесь они сдают комплексный зачет именно преподавателям Военной академии и приступают к наземной подготовке. На наземной подготовке они уже конкретно к данному типу самолета изучают район аэродрома, технику пилотирования на данном самолете и особенности эксплуатации авиационной техники.

«Другая мощь, другая высота». Вот как курсанты авиационного факультета Военной академии поднимаются в небо-7

Евгений Корней, курсант Военной академии Беларуси:
Вылет прошел замечательно. Мне, в принципе, все понравилось. Некоторые элементы, конечно, не получались. Будем отрабатывать их в дальнейшем. Но, думаю, все получится. Эмоции, конечно, не передать словами. Все очень нравится. Здесь другая мощь, другая высота, другие перегрузки. Все отличается.

«Другая мощь, другая высота». Вот как курсанты авиационного факультета Военной академии поднимаются в небо-10

Благодаря таким вылетам начинающие летчики становятся специалистами, способными полностью контролировать технику и самостоятельно принимать решения в зависимости от обстановки.

# Военная авиация # общество # Вадим Образцов # Евгений Корней # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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