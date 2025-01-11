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В Гродно появилась новая дорога, соединяющая улицу Дубко с промзоной на севере

11 января 2025 07:45
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Год благоустройства в Гродно начался с реализации важного инфраструктурного объекта. Четыре полосы и остановочный павильон – новая дорога соединила оживленную улицу Дубко с промзоной на севере. Теперь добраться до многих объектов гродненским водителям стало намного проще, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно появилась новая дорога, соединяющая улицу Дубко с промзоной на севере-2

Протяженность нового участка – почти 400 метров. На проезжую часть уже нанесли разметку. Пока движение транспорта осуществляется в тестовом режиме. Официально открыть дорогу планируют в ближайшие дни. К слову, строительство долгожданного для жителей объекта завершили раньше запланированного. Вместо отведенных четырех месяцев справились за три.

В Гродно появилась новая дорога, соединяющая улицу Дубко с промзоной на севере-4

Я работаю на предприятии в этом районе, открытие этой дороги намного упрощает движение: выезд в сторону Дубко и выезд в сторону Курчатова, не надо круги делать.

В Гродно появилась новая дорога, соединяющая улицу Дубко с промзоной на севере-6

Вадим Бондарев, генеральный директор дорожно-строительного треста № 6:
Стоимость общая работ составила 3 миллиона 333 тысячи рублей, деньги полностью были выделены из фонда свободной экономической зоны. В связи с наличием промышленных предприятий в районе подготовительный этап включал в себя переустройство сетей водоснабжения, теплоснабжения, сетей связи, а также переустройство линий электропередач, устройство дождевой канализации.

Рядом с новой дорогой оборудовали пешеходные дорожки, установили скамейки и уличное освещение, а также высадили деревья.

# Год благоустройства # Дороги

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