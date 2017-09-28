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Одежда для миниатюрных женщин: что носят маленькие Дюймовочки и как не потеряться в модных трендах?

28 сентября 2017 09:48
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Так хочется осенью надеть длинное летящее платье, набросить наверх свободный свитер и обуть удобные ботиночки без каблука. Но что делать, если вы – Дюймовочка? Многие девушки маленького роста боятся потеряться в модных трендах и думают, что они вовсе не для них. Но сегодня вместе со стилистом Ириной Апанасенок мы докажем, что рост – это не главное!

Мирослава Дума, Кристина Асмус, Нюша, Натали Портман, Кайли Миноуг, Ева Лонгория – посмотрите на этих знаменитых красоток! Они далеки от модельных параметров, но пальто оверсайз, кюлоты, ботфорты и другие тренды этой осени на них выглядят безупречно! А все потому что они в отличной форме! Так что, очаровательные Дюймовочки, следите за своим здоровьем и фигурой, учитывайте свои параметры  и тогда модная одежда будет только дополнять вашу красоту! 

# общество # Фотофакт # Мода # Ольга Демидова # Ирина Апанасёнок

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