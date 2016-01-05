Как встретила Новый год девочка Кира, которая впервые услышала голос мамы и хруст снега в 3 года

В очередном выпуске ток-шоу «Такова судьба» на СТВ обсуждали, бывают ли чудеса.
Первая реакция детей, которые только что услышали голос мамы, окружающего мира. В студии девочка Кира и ее мама Екатерина.
Вы помните эти эмоции, когда впервые Кира услышала полноценно вокруг себя звуки и Вас?
Екатерина Пожарицкая, мама девочки Киры:
Кира с рождения практически не слышала. У нее были очень маленькие остатки слуха. Счастье наступило тогда, когда мы узнали, что существует благотворительный фонд, который откликнулся и помог. До этого мы пытались собирать деньги, но эта операция очень дорогостоящая. Фонд обратился через телевидение ко всем людям, и так вышло, что мы быстро собрали недостающую сумму. И после этого была проведена имплантация.
Где делали эту операцию?
Екатерина Пожарицкая:
У нас в Минске делали, наш замечательный хирург. Потом с нами занимались педагоги, тоже наши белорусские.
Чудо то, что малышка стала слышать, и то, что собрали эти деньги? Кира, скажи, пожалуйста, а ты письмо дедушке Морозу будешь писать?
Кира:
Буду.
А что попросишь у него? Или не скажешь?
Кира:
Я попрошу кукольный домик.
Скажите, а есть у малышки какие-то любимые звуки? К примеру, звук волн, или какая-то музыка ей нравится больше всего?
Екатерина Пожарицкая:
Ей сейчас очень нравятся такие звуки, как хруст снега, или когда шуршат листья под ногами — раньше ей было это все невозможно услышать и почувствовать.